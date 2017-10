Nové tabule vám poví čas dojezdu na parkoviště

Kolín – Město chystá další rozšíření systému chytrého parkování. Přibudou nové informativní dopravní tabule, na kterých řidiči získávají informaci o volné kapacitě parkovišť. A nově nejen to.

Parkovací automaty v Kolíně.Foto: Alice Drdová

„Tabule budou umístěny na vjezdu do Kolína v Polepské ulici poblíž stanice hasičů a v Ovčárecké ulici. Nově budou doplněny o informaci předpokládaného času dojezdu do centra města s ohledem na aktuální situaci a plynulost v dopravě,“ popsal místostarosta Tomáš Růžička.

Doplnil, že v této chvíli probíhá ještě vyjadřování dopravní policie. Nové informativní tabule by tedy mohly být na svých místech ještě do konce roku.

Systémem fungování chytrého parkování je v tom, že pomocí čidel v dlažbě mohou řidiči přes web, aplikaci v mobilním telefonu, ale také právě na informačních cedulích po městě vidět, kde je kolik volných míst. Zároveň aplikace umožňuje jednoduchý systém placení parkovného po celém městě. Řidiči nemusí hledat parkovací automat ani drobné mince, nemusí používat lístek. Aplikace je automaticky upozorní, kdy jim končí parkovné a mohou si ho na dálku prodloužit třeba z restaurace nebo z čekárny na úřadě, aniž by museli jít ven k autu. Městští strážníci mají přehled o platbách ve svých mobilních telefonech, čímž se zjednodušuje kontrola, kdo má opravdu zaplaceno.

Doklad za parkování uživateli přijde do emailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového dokladu, zobrazí všechny parkoviště na mapě a dokáže také navigovat na vybrané parkoviště.

Zástupci Kolína se ve čtvrtek 19. října zúčastní IDC IoT Fora, tedy největší republikové konference týkající se internetu. Jako jediní zástupci samosprávy budou na pražském výstavišti prezentovat kolínské vymoženosti v rámci různých chytrých opatření.

Parkováním se chtějí zabývat také v Kouřimi i Pečkách

Parkování automobilů řeší mnohá města na Kolínsku. Zatímco v Kolíně funguje chytrý systém parkování, který je neustále zdokonalovaný, například v Kouřimi na náměstí mají v parkování poněkud chaos. To by však vedení města do budoucna chtělo změnit. „Do parkování chceme vnést nějaký řád a systém,“ přiznala starostka města Zuzana Čiháková.

Právě proto požádalo město o pomoc projektanta. Na parkování, které je občas trochu chaotické si stěžuje také mladá maminka Pavla Chlupová, která do města jezdí nakupovat oblečení pro svoji dceru. „Problém najít místo většinou nemám, ale auta tu někdy stojí opravdu chaoticky,“ řekla žena.

Parkování je velkým tématem také v Pečkách. O parkovišti se tam v poslední době hovoří hlavně ve spojitosti s městským parkem, který má projít revitalizací. Právě v blízkosti parku mělo údajně dojít k vybudování několika parkovacích míst. Ačkoli radnice tuto zprávu dementovala, spekulace se nelíbí nejen místním občanům, ale také některým zastupitelům města. „S parkovištěm nesouhlasím,“ řekl například sportovec a zastupitel Jiří Katrnoška.

Nové parkoviště by však v budoucnu mělo vzniknout u pečeckého nádraží. Parkoviště by mělo být na nevyužívaných pozemcích u nádražní budovy a místo pro zaparkování by tu mělo najít téměř osmdesát automobilů. Povrch parkoviště je plánovaný ze zámkové dlažby a součástí parkoviště by mělo by nejen osvětlení, ale také kamerová systém, který by zajistil bezpečnost.

Stavební řízení však v tomto případě není jednoduché, a to vzhledem k ochrannému pásmu železniční dráhy.