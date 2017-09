Nová úřední deska na vás bude i mluvit

Kolín – Město chce pořídit elektronickou úřední desku. „Možná to bude znít až komicky, ale chceme, aby to byla přívětivá úřední deska třeba i pro nevidomé, aby informace dostali v hlasové podobě,“ komentoval starosta Vít Rakušan.

Kolínská radnice.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Zařízení bude umístěné před budovou radnice u vstupu do lapidária. Mělo by být odolné vůči počasí a snad i vandalům. „Elektronická úřední deska bude dotyková s velmi jednoduchým ovládáním,“ připomíná tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. „Vzhled konzultujeme s architektem města vzhledem k umístění v památkové rezervaci,“ dodala.

Podle jejích slov bude elektronická úřední deska obsahovat také infopanel s informacemi o městě, o městském úřadu, o městské policii, turistický portál atd.

Nyní město oslovuje dodavatele nového zařízení, poptalo sedm firem. Doba dodání je od 10 do 12 týdnů. Pokud tedy nebudou problémy s výběrovým řízením, měla by Kolín mít elektronickou úřední desku koncem roku. „První měsíc bude souběh nové desky s tradiční nástěnkou, poté již předpokládáme provoz pouze elektronického zařízení,“ upřesnila tajemnice.

„Je to určitě pokrok. Připíchnout něco špendlíkem na nástěnku do průchodu je už dnes trochu pasé,“ smál se Jakub Hlavatý. „Já na ty moderní věci už moc nejsem. Na vývěsce si to prostě přečtete a nemusíte nic mačkat a hledat v počítači,“ nechala se slyšet seniorka na Karlově náměstí.