Nová škola pojme 240 nejmladších žáčků

Český Brod /INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ – Celkem 240 dětí a samozřejmě jejich rodičů a prarodičů přivítá první školní den zbrusu nová školní budova. Vznikla mnohamilionovou přestavbou roky prázdného, nevyužívaného nemocničního pavilonu a stala se „detašovaným pracovištěm“ Základní školy Žitomířská.

Budou se zde učit nejmladší žáčci, tedy děti od první do třetí třídy. K tomu jim bude sloužit osm učeben, jazyková třída, tělocvična, nové oplocené venkovní hřiště a školní družina.

Současně s budováním nové školy, která vyšla na více než 40 milionů korun, došlo také k přestavbě bývalé nemocniční prádelny na školní jídelnu, což stálo dalších 11 milionů. Pro bezpečný chod školy byla upravena a zrekonstruována část Bezručovy ulice včetně nového chodníku a dočasných parkovacích míst, která jsou určena především pro rodiče žáků.

Budování škola, jídelny a úpravy okolí trvaly dva roky. A starosta Jakub Nekolný přiznal, že během stavby co chvíli přišly bezesné noci. Zkrátka přestavba staré budovy. „Každá stavba má svá úskalí, ale v případě objektu nové školy šlo doslova o skaliska,“ poznamenal dnes už s úsměvem starosta. Byly problémy s koordinací prací, musely se již během stavby měnit některé materiály, aby podmínkám starého domu vyhovovaly, sem tam nechodily peníze zrovna tak, jak bylo třeba. „Na stavbě, vybavení, úpravách vnitřních i venkovních prostor či dekoracích se ale podílela spousta šikovných lidí i firem, kteří si za odvedenou práci zaslouží velké poděkování,“ dodal Jakub Nekolný.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

„Jsem moc rád, že se vše podařilo a škola začne od září fungovat,“ dodal a připomněl, že variant umístění nové školní budovy bylo původně víc. Hojně se diskutovalo o dostavbě druhého křídla hlavní budovy základky v Žitomířské ulici. „Při rozhodování jsme brali v potaz hlavně finanční náročnost, dotace byla do maximální výše 30 milionů. Ale také snahu využít prázdný objekt v areálu nemocnice či velmi hezké prostředí v nemocničním parku,“ vzpomněl starosta. Pro zvolené řešení podle jeho slov nahrávala také možnost vybudovat v blízkosti novou školní jídelnu, díku čemuž se uvolní kapacita školní jídelny ve Smetanově ulici i pro studenty gymnázia a žáky vyšších ročníků ZŠ Tyršova.

Novou školu už Český Brod velmi potřeboval. A nejen on. Šlo také o děti z okolních obcí. „Docela jsme se báli, jestli nás vůbec v Brodě do školy vezmou,“ poznamenala maminka malé Verunky. Už v uplynulém školním roce totiž nemohly českobrodské školy přijmout děti z okolních vesnic, pokud tam byla škola a rodiče přesto chtěli dát dítě do Brodu. Prostě nebyla kapacita, řešily se už provizorní podmínky pro výuku, dokonce se uvažovalo i o krajním řešení spojování tříd. K tomu ale nakonec nedošlo a nová škola v parku nemocnice v pondělí otvírá.

Připravený je i Den otevřených dveří. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení, hned poté naváže první prohlídka školy, jídelny a sportoviště. Další prohlídka je možná ve 14 a 16 hodin. „Ve 13 hodin společně zasadíme u nové školy pamětní strom, o který budou pečovat samy děti. V návaznosti na úspěšné hry v parku o květnových městských slavnostech společně s místními spolky připravíme od 12 do 18 hodin pohodové odpoledne her a zábavy,“ dodal starosta Nekolný. V 18 hodin odstartuje fórum města.

„Za novou budovu jsme moc rádi, nemohli jsme se už nikam vejít. Bude to krásná nová škola a doufám, že tam bude všechno bude fungovat tak, jak má,“ dodal ředitel ZŠ Žitomířská Jiří Slavík.