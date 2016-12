Nevhodné dárky: i takové jste dostali

Někdy není jednoduché se někomu trefit do vkusu. Někdy ale vyloženě člověk pohoří.

Vánoční dárky. Ilustrační foto.Foto: ČTK

Trapné, ba i zaražené ticho pod vánočním stromečkem při rozdílení dárků. Jistě jste takovou chvíli někdy zažili. U každého nemusí být jednoduché trefit se mu do noty. Občas se ale vyloženě přehmátnete a vyberete dárek „katastrofických" rozměrů.

Zeptali jsme se proto několika Kolíňáků, aby se podělili o ty „nejhorší" dárky. Prosili nás o zachování anonymity, většinou totiž nechtějí ranit city těch, kteří je obdarovali.

DOSTALA OD PŘÍTELE VÁHU

Třeba jako Kolíňačka Tereza. „Dostala jsem váhu," řekla zaraženě mladá žena. „Sice jsem mluvila o tom, že uvažuji o pořízení takové té váhy, která měří tělesný tuk a podobně. Když si ji koupím já, tak to je v pořádku. Ale když mi ji koupí partner, tak co si mám myslet? Přijde mi to jako ze špatného vtipu," zlobí se.

Zdá se, že s výběrem dárků mají problém hlavně muži. „Mně zase přítel nadělil žehličku," podělila se o historku pětadvacetiletá Helena. „Modlila jsem se, aby ještě neudělal nějaký žert typu, že mu s ní budu moct něco hned vyžehlit. To bych se s ním asi rozešla, šprýmařem," procedila mezi zuby.

KOUPIL JÍ TELEFON. JE ALE PŘÍLIŠ VELKÝ

Pocity a radost z obdarování nechtěla zranit ani osmadvacetiletá žena říkejme jí třeba Jana. „Koupil mi telefon. Hrozně jsem si přála nový mobil, ale nějaký menší, aby se mi vešel do kabelky. A dostala jsem zařízení, které je už snad malý notebook," zlobila se. A jestli ho bude třeba chtít vyměnit? „Vůbec nevím. Myslím, že to ještě skončí hádkou. A pak, že vánoční stres končí Štědrým dnem," mávla rukou.

Bylo by ale vůči mužům nefér, kdybychom se nezeptali i jich na pár přehmatů jejich poloviček. „Dostal jsem od přítelkyně oblečení," svěřil se dvaatřicetiletý Tomáš. „Není to tak, že by neměla vkus. Ale fakt se mi nelíbí, jak mě chce oblékat. Asi si budeme muset promluvit," dodává se smíchem.

CHTĚL VIDEOHRU. DOSTAL ALE PRO JINOU KONZOLI

Hlavu v dlaních měl i pětadvacetiletý Honza. Na Vánoce si totiž přál novou videohru. A tak se svěřil se svojí tužbou své přítelkyni. „Napsal jsem jí na papírek, jak se ta hra jmenuje. Jenže ona koupila edici pro jednu konzoli, ale já mám jinou. Takže budu muset po svátcích do obchodu a doufat, že to nějak půjde vyměnit. Celé Vánoce jsem tak chtěl sedět před obrazovkou, no a nějak to nevyšlo," vyprávěl.

Dostali jste i vy nějaký dárek, který nebyl úplně podle vašich představ? Podělte se o vaše historky na redakce.kolinsky@denik.cz!