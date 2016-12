Nenechte si ujít koncert v Bartoloměji

Kolín - Tři dny vánočních svátků přímo volají po nějakém programu. Ale kam se vydat? Pokud nemáte na 26. prosince ještě žádný plán a rádi byste se někam podívali, třeba šli za hudbou, můžete vyrazit na kulturní událost!

Karolína ŽmolíkováFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Od 15 hodin se totiž v chrámu sv. Bartoloměje odehraje již tradiční Vánoční koncert pro Betlémské světlo a to již podesáté. „Hlavními hvězdami budou Roman Dragoun, mimo jiné zazní jeden z jeho největších hitů Zdroj, a sopranistka Karolína Žmolíková," zve organizátor koncertu Jiří Linka. A proč se rozhodl koncert organizovat právě v chrámu sv. Bartoloměje? I na to jsme se ho zeptali. „Je to nádherné prostředí, které k tomu přímo vyzývá. Pamatuje staletí, je to skvostné dílo nejen gotiky, ale hlavně Petra Parléře, který dokázal skloubit prostor gotické architektury se starobylým chrámem," vysvětlil organizátor koncertu pro Betlémské světlo Jiří Linka.