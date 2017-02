Nemocnice v kraji dlouhodobě hledají sestry a lékaře

Oblastní i další nemocnice ve Středočeském kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborného personálu – zdravotních sester i lékařů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Oblastní nemocnice Kolín nemá tolik zaměstnanců, kolik by jich potřebovala. Vyhlášku co do počtu zaměstnanců sice splňuje, ale jak vysvětlil její ředitel, Petr Chudomel, tato vyhláška stanovuje minimum. Proto do optimálního stavu nemocnici chybí až 15 sester.

„Největší nedostatek sester je obecně tam, kde je práce nejtěžší, tedy na interně, neurologii, jednotkách intenzivní péče i na chirurgii a v některých ambulancích – chirurgické, ortopedicko – traumatologické, ORL," popsal ředitel Petr Chudomel.

Kolínská nemocnice by uvítala i další lékaře. Jedná se zejména o specialisty na rentgen, patologii, mikrobiologické oddělení, tedy nepříliš atraktivní obory.

Nedostatek sester řeší i kutnohorská a čáslavská nemocnice

S nedostatkem sester bojuje i kutnohorská a čáslavská nemocnice. Přesto k rušení lůžek ani tam zatím dojít nemuselo. Lékařská péče tak bude i v tomto roce zachována ve stávajícím rozsahu.

„Rok od roku je situace horší a je vidět, že zdravotnictví je po personální stránce v těžké krizi," míní ředitel kutnohorské nemocnice Zdeněk Heřmánek.

Nyní v kutnohorské nemocnici pracuje 30 lékařů a 110 sester. Nemocnice kvůli přijetí dalších pracovníků loni vytvořila pobídku, kdy navýšila mzdové tarify u zdravotníků o deset procent.

V Benešově chybí devět sester

V benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie chybí podle mluvčího Petra Balleka do optimálního stavu devět zdravotních sester. „Není to žádná krize, protože uvedený údaj znamená i to, že v Benešově chybí pouhé dvě procenta zdravotních sester,“ řekl Ballek.

Důvodem takového stavu jsou nejen mateřské dovolené, ale také fluktuace. A platí to, i když nemocnice, jeden z největších zaměstnavatelů Benešovska svým zaměstnancům poskytujeme různé benefity. Například příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování.

Sestry mají také možnost zvýhodněného využití firemních jeslí, pět dní dovolené navíc nebo dva dny volna, takzvaného sick days. „Podporujeme i vzdělávání a sestry mají odpovídající platové ohodnocení,“ tvrdí Petr Ballek s tím, že nemocnice je schopná podílet se na nalezení výhodného ubytování, popřípadě dočasně nabídnout ubytování na dvou zrekonstruovaných pokojích v rámci nemocnice.

Hledají personál i v cizině

Kvůli sestrám vedení benešovské nemocnice dokonce vyrazilo na Ukrajinu. Nemocnice se tím zapojila do pilotního projektu MZ ČR, ale ten zatím žádné konkrétní pozitivní posuny nepřinesl. „Proces je pomalý a velmi administrativně náročný. V tuto chvíli pracujeme na získání dvou všeobecných sester z Ukrajiny. Mimo pilotní projekt, bychom je zcela jistě sehnat nedokázali,“ vysvětlil Petr Ballek.

Kromě středního zdravotnického personálu však benešovská nemocnice shání také čtyři doktory, a to přes to, že ústav zaměstnává i mladé lékaře hned po škole. „Absolventi jsou pro nás klíčoví. Nabízíme jim hned plné úvazky a samozřejmě podporujeme jejich další vzdělávání směřující ke specializaci,“ připomněl mluvčí.

I v Benešově nemocnice využila nařízení Vlády ČR o zvýšení mezd sestrám a lékařům a platy pro zmiňované profese navýšila o desetinu. Současná průměrná mzda zdravotní sestry je v benešovské nemocnici 29 228 korun. Lékaři tam v průměru berou 69 tisíc korun za měsíc.