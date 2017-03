Nemocnice se starají o děti svých zaměstnanců, školky otevírají i veřejnosti

Jak si udržet zdravotní sestry? Právě tato otázka stála na začátku nápadu vytvořit v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově předškolní zařízení, v němž by mohly den trávit děti sester. A jim by pak zbýval čas na práci.

Tak došlo až k tomu, že byly 15. června 2012 otevřené firemní jesle s názvem vytvořeným ze zkratek Nemocnice Benešov, tedy NeBe.

Jesle NeBe jsou situovány v zrekonstruovaných prostorách nemocniční ubytovny a slouží pro děti od půl roku do 3 let. Kapacita je 12 dětí. Rodiče je mohou využívat každý všední den od půl sedmé rádo do čtyř odpoledne.

„Děti docházejí do jeslí podle potřeb rodičů denně, nebo jen některý den v týdnu. V současné době je do jeslí přihlášeno 13 dětí. Díky nepravidelné docházce dětí lze ale uspokojit všechny požadavky rodičů," připomněl mluvčí nemocnice Petr Ballek.

Děti mají k dispozici hrací koutek bohatě vybavený hračkami a televizí s DVD přehrávačem, jídelnu, šatnu, sociální zařízení a ložnice s postýlkami pro malé i větší děti. Venkovní prostory jsou upraveny jako hrací koutek s domečkem a hračkami.

Vychovatelkami jsou v jeslích NeBe zdravotní sestry, které dětem připravují různé kreativní programy. Vyrábí s dětmi například tematická přání, masky, kreslí obrázky pro rodiče, pořádají karneval apod. Děti mají i vlastnoručně vyrobená trička s logem jeslí NeBe. Samozřejmostí je pobyt venku, procházky a výlety. Pro zpestření navštěvují děti pohádková představení.

„Nabídka péče o děti v jeslích NeBe je hodnocena především ze strany zaměstnaných matek velmi kladně, protože jim umožňuje brzký návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené, popřípadě možnost práce na částečný úvazek. Po dobu projektu bylo hlídání dětí v jeslích NeBe poskytováno zaměstnancům zdarma. Od začátku předloňského března hradí sto korun za den," dodal mluvčí nemocnice.

Školka pro děti (nejen) zaměstnanců nemocnice

V prostorách nemocniční ubytovny, přesněji řečeno bývalé svobodárny, se zanedlouho otevře zařízení pro děti (nejen) zaměstnanců nemocnice také v Kolíně. Ještě nedávno vybydlená ruina se začala proměňovat před očima vloni v srpnu, hotovo by mělo být v květnu.

Už nyní tedy mohou rodiče své děti předběžně do školky přihlásit, a to od 1. června. Škola bude mít celoroční provoz a kapacitu 24 míst. Nemocnice ji hodlá otevřít nejen pro děti svých zaměstnanců, ale i pro veřejnost. Školka se bude starat o děti od dvou do pěti let. Bude mít vlastní zahradu, navíc se nachází v těsné blízkosti centrálního dětského hřiště a hned nedaleko je Vodní svět Kolín.

Školka je jedním ze tří celků, které bude zrekonstruovaný objekt bývalé svobodárny obsahovat. Druhým je vzdělávací centrum pro 50 až 60 lidí, třetím pak ubytovací kapacity pro pracovníky nemocnice. „Slibujeme si od toho ještě větší stabilizaci zaměstnanců, kterých je nedostatek, jak lékařů, tak sester. Není to samozřejmě specifikum Kolína, podobné problémy mají všechny nemocnice," říká ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

„Chceme zvýšit přitažlivost naší nemocnice pro nově nastupující a svobodné zaměstnance ubytovacími prostory i zmíněnou školkou," připomněl. Školka bude stavebně i funkčně oddělená od ubytovacího i studijního celku, vjezd bude mít z druhé strany.

Nyní se řeší ještě otevírací doba školky, která by měla mít prodlouženou otevírací dobu v návaznosti na dvanáctihodinové směny v nemocnici.

Srdíčko v Kutné Hoře otevře už v dubnu

Kutnohorská nemocnice zprovozní zařízení péče o dítě Srdíčko už v dubnu. Jedná se o zařízení na základě živnosti. "Pokud vše půjde dobře, otevřeme už prvního dubna," uvedla Anna Pěkná, vedoucí útvaru obchodně-ekonomického.

Zařízení má kapacitu 12 dětí ve věku od dvou do šesti let. "Zařízení je určené pro veřejnost a mohou je využívat i naši zaměstnanci," doplnila Pěkná s tím, že provozní doba bude od 6.45 do 15.30.

Hlavním impulsem bylo usnadnit rodičům návrat do práce po mateřské dovolené. Projekt je financován ze Sociálního fondu EU a je podmíněn tím, aby alespoň jeden z rodičů měl vazbu na trh práce. Srdíčko bude sídlit v prostorách bývalé vrátnice kutnohorské nemocnice.