Některá oddělení nemocnice omezí provoz

Kolín – Ačkoli nemocnice pochopitelně funguje i o svátcích, některá oddělení již do konce roku neotevřou.

Uzavření avizovaly například odborné kožní a oční ambulance. Všeobecné kožní a oční ambulance však fungují v plném rozsahu.

Omezení se týká také interního oddělení. Již tento týden a dále do konce roku je uzavřená alergologie. Od pátku do 30. prosince pak uzavřou také osteocentrum, endokrinologii a interní ambulanci.

Stejné doba omezení provozu platí také pro dia centrum. Akutní případy však ošetří na interní příjmové ambulanci.

Až do 2. ledna je uzavřená stanice chirurgického oddělení CVI. Odborné porady chirurgického oddělení nebudou otevřené v týdnu od 27. prosince do 30. prosince.

Poslední týden v roce bude uzavřená také dětská alergologická ambulance. Všechny děti vyžadující ošetření budou ošetřené na příjmové ambulanci.

Stejně jako výše jmenované oddělení bude do konce roku zavřeno také v ordinaci závodního lékaře.

Z důvodu dovolené neordinuje ani stomatoložka Ludmila Gogová. A to do 28. prosince. Akutní případy ošetří od 24. do 26. prosince pohotovostní služba v ONK od 8.00 do 13.00 hodin a od 27. do 28. prosince pohotovostní služba Pardubického kraje. Všechna ostatní oddělení fungují stejně jako obvykle.

Omezená však bude provozní doba centrální poklady. Dnes je otevřeno v dopoledních hodinách do 11.30 hodin a poté pouze od 12.00 do 13.00 hodin.

V pátek 30. prosince je pokladna uzavřená vzhledem k inventarizaci. V pondělí 2. ledna však bude pokladna otevřená od 9.30 hodin.