Největší tradici má v Kolíně Jezdecký ples

Kolínsko – Plesová sezóna odstartovala. Jak vypadá v Městském společenském domě? Který ples má největší tradici a který je netradiční? A co si ředitel MSD Zdeněk Hejduk myslí o rockové hudbě na plesech?

Ředitel MSD Zdeněk HejdukFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Plesová sezóna začala. Který ples je v MSD nejžádanější?

Měřeno počtem návštěvníků tak potom Jarní bál drobných podnikatelů a živnostníků, tam jeho organizátor, kadeřník Milan Mazůrka, prodává vstupenky i do restaurace.

Který ples má v těchto prostorách největší tradici?

Asi nejstarší bude Jezdecký ples, který údajně začínal v sále Obecního domu, pak mnoho let pokračoval v městském společenském domě a před dvěma lety se přestěhoval do Vigvamu v Němčicích. Letos se zase vrátil. A ples Města Kolína se v tomto roce koná už po pětadvacáté, to je také slušné číslo.

Vzpomínáte na jeho první ročník? Jak vypadal?

Ne, ani u jednoho z plesů jsem u jejich prvních ročníků nebyl.

Pamatujete si nějakou historku z některého ročníku?

Jako redaktor amatérské kabelové televize jsem chodíval na plesy Města Kolína v časech, kdy se občerstvení podávalo ještě formou rautů. A protože na plese bylo jasné, že tam návštěvníci budou až do konce bálu, zásobili se ke svým stolům tak, že rauty zmizely za pár minut. Zbyly jen mastné skvrny a rozšlapané jitrnice. Dnes už se podává občerstvení důstojně sólově pro každého návštěvníka.

Koná se letos nějaký, který má první ročník?

Žádný, který by začal novou tradici, letos není, i když v minulosti nějaké pokusy byly. Ale nové jsou třeba maturitní plesy škol z Poděbrad nebo Kutné Hory. Letos by také do plesové sezony měly zasáhnou romské plesy. Nějaké zábavy už si u nás Romové uspořádali, ale přímo v plesové sezoně zatím ne.

Tradiční jsou plesy myslivců nebo hasičů. Koná se v MSD nějaký netradiční?

Tak hasiči před několika lety docela smutně s plesy skončili. Hodně netradiční býval erotický, ale ten už také není. Zmíněný Jarní bál bývá zajímavý i v tom, že jeho pořadatelé návštěvníky vyzývají, aby přišli s doplňky oblečení nebo rovnou v maskách. To má u návštěvníků velký ohlas.

Existuje ples, kde je uzavřená společnost? Nebo na každý může přijít kdokoli?

V podstatě na každý může přijít kdokoliv, jen čáslavští piloti si prodávají vstupenky v rámci zaměstnanců letiště, ale v posledních letech se už také stalo, že se pár zbylých vstupenek nabízelo třeba i prostřednictvím těchto novin.

V posledních letech se plesy konají také ve Starých lázních. Pocítil společenský dům odliv plesů?

Zpočátku, po otevření Starých lázní, to tak bylo, přesunuly se tam především maturitní plesy s malým počtem maturujících studentů. Letos ale hegemonii víkendových plesů naruší až 17. března koncert kapely Škwor a ještě potom jsou tři další bály. Takže letos případný volný termín na ples jedině až osmého dubna. Plesy si budoucí maturanti rezervují hned, jak přijdou 1. září do školy jako prváci, takže už teď na rok 2020 zbývá do konce února pouhých pět volných termínů a pár v březnu. Ale všechno se samozřejmě může ještě časem změnit.

Na plesy lidé chodí společensky oblečení. Je na jednotlivých plesech rozdíl v oblékání? Je některý více důstojnější než jiné plesy?

Tak zrovna zmíněný ples Letecké základny Čáslav je, co se především oblečení dam týká, asi nejvíc nadprůměrný, nadprůměrné jsou pochopitelně i platy oněch pilotů, takže si manželky mohou dovolit nákladnější róby. Ale dnes už mají i maturantky drahé šaty z půjčoven společenských šatů, naopak jejich mladší spolužáci dorazí klidně v obleku doplněném keckami, nebo dívky ve společenských šatech s martenskami až ke kolenům zavázanými.

Jak dlouhou mají v MSD tradici maturitní plesy?

Pamatuji se, že jsem v něm byl na maturitním plese už asi jako sedmnáctiletý, takže asi hodně dlouhou.

Jaká hudba dnes na plesech převažuje?

Řekl bych, že je to pořád stejné, jen se mění aktuálnost. Povětšinou taneční orchestr hraje zahraniční i tuzemské hity proložené sem tam nějakou polkou nebo valčíkem. Pohoda, Šenkýřka nebo Svařák většinou nechybí. Na Mysliveckém bále je dechovky víc, na maturitním méně, tam se občas přidá i nějaká studentská kapela nebo diskžokej, kteří o půlnoci spolehlivě ze sálu vyženou ty dříve narozené.

Myslíte si, že na plesy patří rockové songy?

Určitě. Když je skupina lidí, která má tuhle hudbu ráda, tak proč by ji neměla na svém plese dostat. Důkazem je třeba Ples nosatých, což je bál místního hokejového klubu, na kterém často hrávala kolínská rocková kapela Blue Bucks a polka na něm neměla místo vůbec.

Chodí dnes na plesy mladí lidé? Jak vidíte budoucnost plesů?

Jasně, chodí. A třeba plesy místního gymnázia jsou beznadějně vyprodané, protože se na ně vracejí i bývalí studenti. Vzhledem k tomu, že letos se počet plesů zase zvýšil, a to jsou v Kolíně ještě v dalších prostorách, tak jejich budoucnost vidím dobře. Ohrozit je může jen návrat ekonomické krize, ale to platí o kultuře celkově.

Má každý ples nějaký doprovodný program?

Určitě má. U těch studentských je zhruba dvouhodinový program v úvodu jasný – studentské video, předtančení, nástup, šerpování, házení peněz, přípitek, taneční sólo s rodiči i pedagogy. Ale i na těchto bálech zbude čas na další program. A v posledních letech se rozmohlo půlnoční zašlapávaní stuh pro štěstí u maturity.

Jaké jsou nejčastější?

Mažoretky, ukázky společenských tanců, kolínští gymnasté skákající přes švédskou bednu, barmanská show…, v posledních letech přibývají cvičení psi nebo tanec u tyče. Jo a také pánská taneční skupina Rasputin (smích).

A naopak pamatujete si nějaký program, který se vymykal?

No, na tom erotickém plese se vymykal celý program.