Největší problém lesní zvěře v zimě? Lidé!

Region – Teploty pod bodem mrazu, studený vítr a sněhová pokrývka. Zima představuje pro lesní zvěř zkoušku. Aby přežila, musí pomoci myslivci, kteří zvěř přes zimu přikrmují.

Podle Petra Břichnáče, hospodáře honební společnosti Radim, podmínky na Kolínsku nejsou tak drastické, jako v jiných místech republiky. Přesto zdejší myslivci zvěř pravidelně jednou týdně přikrmují. Během mírnějších zim přitom zvířatům přilepšují jen jednou za čtrnáct dní. „Máme připravenou směs kukuřice a obilí," řekl Petr Břichnáč. Seno prý zvěři již vůbec nepodávají. Ze zkušenosti z minulých let vědí, že zvěř o seno nemá zájem. Myslivci ho před zimou do lesa nosili a na jaře tam prý stále bylo. S přikrmováním místní myslivci problém nemají. Rajón mají rozdělený a každý se stará o svou část. Starosti jim však dělají spíše lidé, kteří chodí přes pole a ruší zvěř. Nejhorší jsou prý běžkaři se psy. „Zvířata se vyplaší a nadbytečně spalují tuky," vysvětlil Petr Břichnáč. Zvěř by podle jeho slov měla být v klidu. Srnčí je totiž od letních měsíců březí a pokud v zimě spaluje nadbytečné tuky, může se stát, že se mláďata narodí slabá. Myslivci mají právo vydat zákaz chození do honiteb, ti radimští však toto právo nevyužívají. „Snažíme se vždy všechny problémy vyřešit domluvou, někdy však dojde i na ostřejší výměnu názorů," prozradil Petr Břichnáč.

Více než třiceticentimetrová sněhová pokrývka dělá starost myslivcům na Benešovsku. Spárkatá zvěř se nemůže přes ledovou krustu prohrabat k trávě nebo borůvčí. „Nejdřív napadl sníh, pak povolil, zmrzl a na něj napadla další vrstva. Pro srnčí to je velmi krušné období," potvrdil myslivec z Votic Jiří Fantyš. Zvěř se sněhem těžce prodírá a je vysílená. „Lidé chodí na procházky a zvěř plaší. Ta si pak odírá spárky o led. Nejhorší je pro ně jízda motorek a čtyřkolek," upozornil myslivec na další nešvar, který zvěř velmi ruší. Proti vjíždění motocyklů a čtyřkolek do honiteb už s předstihem vydal votický městský úřad vyhlášku, která ježdění po polích a v lesích kolem města zakazuje. Na sklonku minulého roku zákaz rozšířil na další lokalitu u Olbramovic.

Také na Benešovsku zvěř myslivci přikrmují. „Především senem, které jsme si nasušili v létě. Pšenici teď srnčí těžko tráví, tak spíše oves a plevy. Do krmelců přidáváme například kopřivy a výhonky usušené v průvanu," vysvětlil Jiří Fantyš. Každý z členů spolku si na zimu také schraňuje kaštany a žaludy, které se však zvěři nesmí dát plesnivé. Některé spolky spolupracují se školami a děti za nasbírané žaludy a kaštany pak odmění. Na polích s řepkou jsou vidět velká stáda srnek. Ty však, když se řepkou napasou, dostávají průjem a hynou.

„Na řepkovém poli se zdá, že je srnčího hodně. Ale oni se přichází napást i z velké dálky. Srnčí nemá žluč, tak je potřeba jejich trávení podpořit kamennou solí," konstatoval votický myslivec. Za čtrnáct dní je v okolí Votic naplánované roznášení soli s léky proti parazitům ke krmelcům. „To je jediná šance, jak přípravky do zvěře dostat," uvedl Jiří Fantyš, podle něhož by srnčímu v současné době pomohlo, kdyby se z luk dal odhrnout sníh, aby se mohla napást. „Ale to je o penězích a případných škodách na pozemcích," povzdychl si myslivec.

Také Kutnohorští myslivci si uvědomují, že mrazivé dny mohou znamenat spolu s nedostatkem potravy velké ohrožení. Nejdůležitější v zimě je, aby byly krmelce naplněné kvalitní potravou. Základním krmivem jsou podle kutnohorských myslivců krmiva objemná. „Nejdůležitější je kvalitní seno, a to v pravidelných intervalech. Je to kvůli obsahu vlákniny a navíc, pro zvěř je seno přirozenou potravou," uvedl myslivec z Kutné Hory Jan Novák. Vyvarovat by se podle něj měli ale myslivci i lidé tomu, aby byla v zimě zvěř přikrmována pšenicí a žitem. Tato potrava obsahuje lepek a malé množství vlákniny. Zvěř pak může mít zažívací potíže.

Lidé mohou pomoci například i nakrmením zvěře při procházce. Důležité ale je, aby nedávali zvěři pečivo. Může být ale například dobře usušený chléb, který je třeba nakrájet na menší kostičky. Děti mohou dát zvířátkům například i kaštany, které na podzim posbíraly.