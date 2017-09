Nedělní odpoledne ve Viticích zpestřil Timbersports.

Kolín - Kozlové v červnu na valné hromadě po šesti letech vyměnili vedení klubu. Do jejího čela se dostal bývalý kolínský obránce, který ještě do loňska hrával i za nedaleké Žabonosy, Luboš From. Ten nyní po bohu dalších šesti členů správní rady šéfuje kolínskému hokeji. Prezident SC Kolín Luboš From bude odpovídat na otázky nejen hokejových fanoušků ve čtvrtek 14. září od 19.00 do 20.00 hodin.