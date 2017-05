Nebovidskou tvrz opět obsadili Keltové

Nebovidy – Řada divadelních a hudebních vystoupení, jarmark, řemeslné dílny, keltský bojovník, druid i s berlou na rozhánění mraků, která se aktuálně skutečně hodila, věštkyně s věštbami z ptačích kostí, opravdové keltské kuchařky s keltskými specialitami a zasvěcováním návštěvníků do tajů keltské kuchyně, strom přání, oblíbené harantiště s dobovými hrami pro děti, sokolníci, lučištníci a mnoho a mnoho dalšího.

To všechno byla tradiční akce spolku Nebovidská tvrz s názvem Keltové na tvrzi, konaná jak jinak než na tvrzi v Nebovidech.

I přes značné ochlazení, potřebu nasadit bundy a šály i celou řadu jiných akcí v okolí si do areálu historické tvrze opět našly cestu stovky návštěvníků. Bylo jich o něco méně než obvykle, ale rozhodně si nestěžovali. „Minule si dcerka chtěla vyzkoušet výrobu svíček a bylo tam tolik lidí, že jsme to vzdaly. Tak dneska si to užila a moc se jí to líbilo. I výsledek je moc pěkný,“ chválila maminka sedmileté Aničky.

Premiérou pro tvrz byli tentokrát koně. Práčata z Kaňku a Hlízova však nezastrašil ani jezdec v sedle, ani král Zikmund. A když se strhla bitva papírovými koulemi z dětských ručiček, chvíli to vypadalo, že se budou muset bránit i maminky a tatínkové v prvních řadách hlediště na nádvoří.

Další premiérou byl vstup hlavní branou. Poprvé po několika letech, co spolek Nebovidská tvrz o památku pečuje, oživuje ji akcemi a postupně opravuje. „Podařilo se nám zpřístupnit původní vstup do areálu tvrze,“ vysvětlila Lucie Doušová, předsedkyně spolku. Historický vstup totiž vyžadoval značnou opravu. V dobách, kdy v areálu sídlilo zemědělské družstvo, ho totiž někdejší uživatelé jednoduše prorazili. Asi proto, aby jím projel traktor. Jenže to se notně podepsalo na jeho statice. Nyní po rekonstrukci už hlavní branou mohou návštěvníci procházet bezpečně.

Otevírá jim vstup do takřka celého areálu památky včetně špýcharu či sklepení, které je tradičně při akcích celé pohádkové. K vyhledávaným součástem všech akcí patří také kovářská dílna, apatyka, svíčkárna, krčma, z níž to tentokrát po čertech vonělo, či muzeum dávnověku, kde najdete mnohé připomínky mládí svého, svých rodičů nebo babiček.

Tradiční akcí Keltové na tvrzi spolek Nebovidská tvrz zahájil návštěvnickou sezónu 2017, ve které nechybí osm představení letního kina na tvrzi, hudební festival, divadelní premiéra, výstava současného umění, Dny evropského dědictví a mnohé další.