Navzdory vedení cerhenická ČSSD Jiřího Paroubka chce

Cerhenice /ANKETA/ – Místní organizace ČSSD v Cerhenicích přijala za svého člena bývalého premiéra a předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. A to i přesto, že krátce poté, co se o tomto záměru začalo hovořit v médiích, Krajský výkonný výbor pražské ČSSD jeho návrat neschválil.

Jiří Paroubek.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Schůze v Cerhenicích se zúčastnilo takřka 50 lidí. Pro přijetí Jiřího Paroubka hlasovali podle slov předsedy Marka Semeráda všichni kromě dvou – jeden byl proti a jeden se zdržel hlasování. „Nyní přihlášku Jiřího Paroubka zašleme našim pražským orgánům, které musí jeho vstup schválit. Doufám, že převládne rozum a výbor tentok krok nakonec schválí to,“ říká Marek Semerád. „Považuji za slušné, aby nás k tomuto rozhodování pozvali, abychom mohli diskutovat, zdůvodnit naše stanovisko,“ dodal Semerád.

Lukáš Dukay, lídr ČSSD pro volby do poslanecké sněmovny za okres Kolín, připomněl zajímavou skutečnost. „Krajský výkonný výbor se k záležitosti vstupu Jiřího Paroubka do ČSSD sešel ještě dřív, než se to vůbec stalo,“ řekl.

Stanovy strany ale hovoří o přesně opačném postupu – tedy že nejprve je člověk a pak se jeho přihláška odešle takříkajíc výš, jak to plánuje předseda Semerád.

„Můj osobní názor je, že se potvrdilo, že někteří lidé z vedení Jiřího Paroubka ve straně nechtějí, protože se bojí o své funkce,“ soudí Lukáš Dukay. "Domnívám se, že pro některé lidi Jiří Paroubek stále představuje riziko, ačkoli sám říká, že chce jen být členem a pomoci třeba jen radou sociální demokracii v situaci, kdy má preference 10 procent,“ dodal Lukáš Dukay.

Ještě před odhlasováním vstupu Jiřího Paroubka zpět do strany se k situaci vyjádřil sociální demokrat Milan Urban. „Pokud nám chce Jiří Paroubek skutečně pomoci, tak proč ne,“ uvedl pro Deník Milan Urban. Podle něj bude potřeba v sociální demokracii každá pomocná ruka.

Sociální demokrat, senátor a čáslavský starosta v jedné osobě Jaromír Strnad se k otázce návratu Jiřího Paroubka vyjádřil v jiném duchu. „Poslední dobou už mě nepřekvapuje vůbec nic,“ uvedl.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček řekl, že jej mrzí, že Jiří Paroubek před lety sociální demokracii opustil a poměrně tvrdě se vůči ní a jejím představitelům až doposud vymezoval. „Nevím, jestli nejsou vykopané příkopy až příliš hluboké, aby jej strana dnes po tom všem přijala zpět. Osobně bych byl rád, aby měla sociální demokracie konkrétní vztahy se všemi bývalými předsedy, ale ne za každou cenu,“ dodal Havlíček.