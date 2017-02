Nádraží v regionu se postupně dávají do gala

Kolínsko – Nádraží je vstupní branou, podle které si mnoho cestujících udělá obrázek o celém městě. Inu – první dojem. O tom vědí své na řadě radnic, a tak o rekonstrukce svých nádraží usilují, ačkoli většinou budovy jako takové samozřejmě nejsou přímo majetkem města, ale drah.

Hezky rýsovat se začíná například nádraží v Úvalech. Loni dostalo novou fasádu a jeho proměna bude dále pokračovat. Už na sklonku loňského roku se vnitřní prostory nádraží dočkaly nového vymalování a teď na jaře, zhruba v březnu až dubnu, budou vybaveny i novým nábytkem. Navíc se úvalské nádraží zapojí do projektu kniha do vlaku. Dopadnou–li dobře jednání mezi bankou a SŽDC, mohl by být na úvalském nádraží v první polovině roku umístěn i bankomat.

Čeho se nádraží dočká?

Dojde ke změnám i v okolí nádraží, měl by přibýt nový chodník směrem od závor, nové infopanely nebo také parkoviště pro jízdní kola.

To je poslední dobou aktuálním trendem. Chystají ho například také v Českém Brodě. Tam již za poslední ani ne čtyři roky vyrostlo v okolí nádraží na tři sta parkovacích míst pro vozidla, do budoucna by tu i cyklisté měli na své dvoustopé miláčky nalézt místo například i v uzamykatelných kójích. Samozřejmostí je kamerový systém.

Celkové českobrodské přednádraží prošlo velkou proměnou a původně oprýskané budovy se proměnily na moderní, čisté, upravené (a hlavě také opravené) prostředí téměř jak z rekreačních letovisek.

Vlakové nádraží v Kolíně se dosud mnoha změn nedočkalo, ale na spadnutí je už rekonstrukce těsně přiléhajícího autobusového nádraží. Rozjet by se měla ještě letos.