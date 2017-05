Na skládačce se vydá po pěti státech Evropy

Kolínsko - Cestovat do zahraničí se dá jakýmkoli způsobem. To chce dokázat Kolíňák Filip Kretschmer. Do zahraničí se chce vydat na kole, ale ne jen tak ledajakém.

Cestovat bude na staré skládačce. Navštívit chce pět států. Chystaná cesta bude dlouhá 1373 kilometrů a trasu rozdělil do několika částí. „Navštívím Slovensko, Polsko, Ukrajinu, Maďarsko a Rakousko,“ vypočítal. Pojede z Kolína přes všechny státy. Poslední zastávkou bude Vídeň. Odtud se Filip Kretschmer zpět do Kolína vydá již vlakem. ČTĚTE TAKÉ: Prvního máje odstartovaly v Českém Brodě závody veteránů S drobnými přípravnými cestami už začal. „Byl jsem na skládačce v Polsku v Kudowě Zdróji a v německém Zittau,“ prozradil odvážný sportovec a cestovatel. A proč si ke svým vyjížďkám vybral právě skládačku? „Mám rád veteránské stroje, tudíž retro,“ vysvětlil Filip Kretschmer. A prý chtěl také dokázat, že člověk nemusí mít drahé kolo, ale že cestovat lze na úplně obyčejném bicyklu. „Ať už člověk cestuje na čemkoli, vždycky se dostane tam, kam chce. Hlavní je chtít,“ myslí si mladý muž. Ten přiznal, že na úplném počátku vlastně vůbec nechtěl cestovat na kole. „Plánoval jsem cestu na staré motorce jako je Jawa Pionýr nebo Babetta, ale neumím opravovat motory, tak jsem nakonec zvolil skládačku,“ vysvětlil. Přípravné cesty prý vybíral zcela náhodně. „Prohlížel jsem mapy, a když se mi zalíbilo nějaké místo, tak jsem si řekl, že tam pojedu,“ řekl s tím, že chtěl ještě před expedicí navštívit nějaké zahraniční město. Navštívil tedy Polsko a Německo, další přípravné cesty absolvoval po České republice. Z cest má prý spoustu zážitků. „Někdy projíždím terénem, které by těžko zvládlo i horské kolo. Často se lidé diví, na čem cestuji,“ podělil se o zážitky a přiznal, že už potkal také dopravní nehodu. To prý příjemné nebylo. V Německu ho prý zaujali bezdotyková tlačítka na přechodech pro chodce, Polsko ho uchvátilo dlouhou cyklostezkou. „Cyklostezka vede z Kudowy Zdróje až do Wroclawi, což je asi 140 kilometrů,“ řekl s tím, že ho překvapilo, že v Polsku mají větší síť cyklostezek, než mám u nás. Na svoji velkou cestu po pěti evropských státech se vydá 15. července z kolínského Karlova náměstí v 10 hodin. Ani tato cesta by však neměla být tou poslední. „Do budoucna mám v plánu se vypravit na skládačce do Ameriky,“ prozradil Filip Kretschmer. Plánuje prý cestu z New Yorku do Los Angeles. ČTĚTE TAKÉ: Šesté Kolo Fortuna Tip ligy vyhrál František Jelínek

Autor: Lucie Mašínová