Na otevření teras se přišly podívat stovky lidí

Kolín – V nedělní podvečer se poprvé otevřely zrekonstruované terasy za Městským společenským domem v Kolíně a zájemci v osmnáct hodin večer zaplnili všechny jejich plochy.

Pásku slavnostně přestřihli starosta města Vít Rakušan, jeho zástupci Michael Kašpar a Tomáš Růžička, za automobilku TPCA, která přispěla na obnovu zeleně ze svého grantu šesti sty korunami Tomáš Paroubek a ředitel Městského společenského domu Zdeněk Hejduk. „Je to další kamínek do mozaiky našeho snažení o rekonstrukce centra města, podobný prostor by měl vzniknout i za Městskou knihovnou,“ vypíchl místostarosta Michael Kašpar.

Poprvé se také otevřela zahrádka u restaurace a ti, kteří zde zasedli a objednali si nějaký nápoj, se mohou pyšnit prvenstvím, které jim již nikdo nevezme. Příjemný podvečer hudebním vystoupením zpestřil klávesista Tomáš Tesař a zpěvák Petr Konývka, zároveň se ten večer pro veřejnost otevřely prostory radnice, kde starosta i jeho zástupci dělali průvodce oblečeni v historických kostýmech.