Na opravu varhan už lidé mezi sebou vybrali přes 180 tisíc

Pečky – Přes 180 tisíc korun se již sešlo na kontě sbírky, v níž se obyvatelé Peček skládají na opravu varhan v kostele sv. Václava.

Benefiční koncert na podporu opravy varhan.Foto: DENÍK/David Kojan

Sbírku vyhlásila pečecká farnost a farář Josef Nerad věří, že se podaří potřebnou částku vybrat, ačkoli není malá. Předpokládané náklady jsou 550 až 600 tisíc. Pokud se ale bude rekonstrukce odkládat, bude pak stát o to více. Například proto, že na nástroji postupuje poškození dřevokazným hmyzem a cínovým morem.

Varhany mají čtrnáct rejstříků a přes narůstající problémy slouží bez zásadních oprav přes sedmdesát let. „Když jsem 1. července 2011 nastoupil jako nový farář do Peček, při podvečerní mši svaté, jsme byli u oltáře společně s kolínským vikářem Liborem Bulínem a mým předchůdcem Vladimírem Valentou. Nikoho nenapadlo, že v neděli budu farnosti ohlašovat, že páter Valenta odešel na věčnost. Při pohřbu mi pečecký rodák Jiří Kusý, který se letos také odebral na věčnost, řekl – Měl by ses v první řadě postarat o opravu varhan,“ zavzpomínal Josef Nerad.

Farnost řešila oprav ve více kostelech

Jenže nejsou to jen varhany a jen pečecký kostel. Farnost řešila dokončení opravy cerhenického kostela, po získání dotace poté opravu varhan v Ratenicích a v Chotouni, generální opravu starého kostela v Plaňanech a také opravu interiéru pečeckého farního kostela ke stému výročí posvěcení.

Uvnitř je tedy pečecký kostel již pěkný, ale o vnějším plášti se dá směle říct pravý opak. Proč tedy chce farnost dát přednost opravě varhan před fasády? „Podle střízlivého odhadu přijde oprava fasády nejméně na tři miliony. V současnosti takovou částku farnost nemá a ani snadno nezíská. Navíc – i když s trochou skepticismu, jsem spoléhal na dobročinnost pečeckých občanů. Byl jsem totiž v podobné situaci na předchozím působišti. Tam byl rozpočet na opravu varhan čtyřnásobně vyšší, a přesto se podařilo potřebné peníze získat a varhany opravit,“ vypráví farář. Jistě se to podaří i v Pečkách.

Podobně jako ve Lstiboř. Tam se složili obyvatelé a podnikatelé a díky snaze Občanské sdružení pro opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři se povedlo opravit už nejen varhany, ale i celý kostel. Pracovalo se na tom od roku 2012.

