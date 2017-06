Na konec školního roku se mohou jedničkáři těšit!

Kolínsko /ANKETA/ - Ten dlouho očekávaný okamžik se kvapem blíží. Těší se na něj děti i jejich rodiče, o učitelích nemluvě. V pátek 30. června si školáci dojdou do školy pro vysvědčení, někteří pro své první výroční, někteří pro své poslední „dětské", které je vstupenkou do života studenta.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Poslední školní den je nejenom začátkem krásného období dvou měsíců volnosti, cestování a odpočinku od každodenních povinností, ale také dnem, kdy se dostane školákům odměny za jejich celoroční výkony. Někteří, zejména ti, kterým se skví na vysvědčení jedničky odshora až dolů mají důvod k radostnému očekávání, jiní možná ponesou svá vysvědčení domů s obavami. Na ty šťastnější čeká nějaké to překvapení od rodičů a prarodičů, jak odměňují své ratolesti někteří z nich si ostatně můžete přečíst v naší anketě níže.

Odměnu a překvapení na poslední školní den nechystají ovšem dětem jenom příbuzní.

ZA ODMĚNU NA ZÁMEK

Například na radimském zámku. „Ten, kdo v pátek přijde do kavárny s vysvědčením, dostane odměnu," řekla Veronika Mihalovič, provozovatelka tamní kavárny, která láká nejen na zmíněnou odměnu, ale také na příjemné prostředí na nádvoří či na zahradě renesančního skvostu.

Drobnou odměnu mohou děti čekat také pokud půjdou na zmrzlinu do radimské Vinotéky. „Dětem dáváme do zmrzliny sušenkové medvídky," prozradila Lenka Loukotová.

Ačkoli na Kolínsku moc nabídek pro děti za vysvědčení není, rodiče určitě o takové akce zájem mají. Lucie Hrochová z Tatec tyto akce vítá. „Děti určitě někam vezmu, třeba na výlet," řekla maminka tří školáků.

Za nějakou tou dobrotou mohou radiče s dětmi vyrazit i k sousedům, do Kutné Hory, kde si jedničkáři letos užijí například v Točené zmrzlině na kutnohorském Šipší. „Akci pořádáme ve spolupráci se spolkem KHnet. Pro děti budou přepravené i vuřty či skákací hrad," uvedl Martin Pacák s tím, že pro jedničkáře bude zmrzlina zdarma. Radovat se mohou i ti, kterým to letos tak dobře nešlo. „Pro ty, kteří přinesou alespoň ukázat vysvědčení, bude velká zmrzlina za cenu malé," dodal ještě Pacák a připojil ještě jednu drobnou kuriozitu. Až opadne zájem dětí, od sedmi hodin večer, začnou točit alkoholové zmrzliny, takže i rodiče, nespokojení s vysvědčením potomka, si budou moci osladit život. Rodiče tuto akci rádi využívají. „Mám dva malé školáky. Na konci června vždy zajdeme za odměnu na zmrzlinu. Zatím mají samé jedničky, takže si zmrzlinu vychutnávají vždy zdarma," uvedla s úsměvem matka školáků Leona Nováčková.

Anketa: Odměňujete děti za vysvědčení?

Jaroslava Balleková, Nespeky

Děti jsme vždy odměňovali, ale v žádném případě ne penězi a hmotnými dary. Co se týká odměňování penězi, zastávám názor, že děti mají výplatu ve škole, v podobě známek. Proto připravujeme nějaký nehmotný dárek, třeba zájezd. Nad cílem se společně radíme, v poslední době vítězí zážitkové zájezdy. Konec školy jsme ale vždycky slavili i doma, dortem. Teď, když už máme posledního školáka, je to stejné, jen místo je jiné. Prázdniny vítáme posezením v cukrárně.

Silvie Dvořáková, Čáslav

Pokud je vysvědčení hezké, tak je většinou pochválíme a za odměnu si většinou zajdeme někam do cukrárny na něco dobrého. Třeba zmrzlinový pohár. Žádné hmotné či finanční odměny u nás nejsou.

Lenka Loukotová, Radim

Syna za vysvědčení odměňuji. V minulých letech jsem většinou kupovala lego nebo dostal peníze. Letos uvažuji, že mu pořídím kartu do telefonu, který dostal k narozeninám.

Petra Březinová, Sendražice

Dcerka má letos slíbenou SIM kartu do telefonu. Kromě vysvědčení je to však podmíněné i celkovým chováním. Za vysvědčení jako takové určitě dostane zmrzlinu nebo něco podobného.

Alena Havlíčková, Kutná Hora

Mého školáčka vždy řádně pochválím a samozřejmě ho nemine nějaká ta sladká odměna, většinou je to zmrzlinový pohár a čokoláda. Od babičky dostane vždy nějakou finanční odměnu.

Jindřich Slunečko, Benešov

Děti za jejich vysvědčení samozřejmě odměňujeme. Učení je pro ně práce a tak si za ni zaslouží výplatu, jako každý. Když je vysvědčení opravu hezké, dáváme dětem dvě stovky, ale naši rodiče jsou o něco štědřejší, ti dětem do kasiček přispějí pětistovkou. V odměňování penězi nevidím nic špatného, je to jen z naší strany ocenění půlroční práce našich dětí a tak to je, podle mého názoru, na místě.