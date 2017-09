Na kolínský Lidl kdosi namaloval kříž

Kolín – Nesouhlas s retušováním křesťanských křížů z fotografií zachycujících typické řecké památky, jehož se dopustil Lidl, se nevyhnul ani Kolínu. Přímo před vchod do prodejny kdosi namaloval symbol, který na obalech výrobků prodávaných v rámci Řeckého týdne skutečně chybí. „Kdyby na to neupozornila média, možná bych si toho ani nevšimla. Ale teď, když se na to dívám, tak to jasně vidím. Na té fotografii skutečně chybí kříže a vypadá to strašně divně,“ řekla Kolínskému deníku zákaznice Kateřina Šváchová.

„Koupila jsem si koření na gyros a souvlaki. Nebyla to žádná velká částka, ale poradím se ještě s rodinou a vážně uvažuji, že oboje půjdu vrátit. Ne kvůli těm pár korunám, ale proto, že toto skutečně bytostně nehodlám podporovat," dodala. Mluvčí Lidlu ČR Zuzana Holá namalování kříže na kolínskou prodejnu potvrdila. "Kolegové zajistili přemalování zdi do původního stavu," dodala.

Autor: Jana Martinková