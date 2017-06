OBRAZEM: Na Kmochově ostrově otevřela venkovní miniknihovna

Kolín - Sen, který měla Městská knihovna Kolín podle slov ředitele Pavla Kárníka už zhruba pět let, se nyní stal skutečností. Na Kmochově ostrově u dětského hřiště otevřela první venkovní miniknihovna.

„Miniknihovny sice nejsou novinkou, ale ty naše ano. Bude jich celkem devět a každá bude jinak výtvarně řešená díky Ondrovi Pokornému, který s námi již delší dobu spolupracuje,“ poznamenal Pavel Kárník a poděkoval řediteli Správy městských sportovišť Kolín Janu Šircovi za to, že společně vybrali vhodné místo u dětského hřiště. „Není to konečná spolupráce, co nevidět otevřeme další miniknihovnu ve Vodním světě. Takže lidé, kteří se budou slunit, si budou zároveň moci vzít na deku knihu,“ dodal ředitel knihovny.

Nad první kolínskou venkovní miniknihovnou na Kmochově ostrově, jež se příznačně jmenuje Kmochova, převzala patronát 5. základní škola. Její žáci si při příležitosti slavnostního otevření připravili velmi pěkné recitační pásmo. Hudebním vystoupením, ve kterém nemohlo chybět Kmochovo Kolíne, Kolíne, pak horké téměř poledne zpříjemnili učitelé.

K díkům se přidal také místostarosta Kolína Michael Kašpar, a to za skvělý nápad. „Věřím, že nápad zvelebování veřejného prostoru bude pokračovat. Ať už jsou to miniknihovny, piáno v Komenského parku či veřejná pracovna, která bude cca během měsíce zpřístupněná na terasách městského společenského domu. To je krok k tomu, abychom veřejný prostor brali jako náš. Věřím, že nám knihovny dlouho vydrží, že se budou doplňovat, že knihy nebudou jen ubývat,“ řekl Michael Kašpar.

Projekt venkovních miniknihoven mohl vzniknout díky podpoře z aktuálního grantového programu TPCA pro Kolínsko. Zástupci automobilky se slavnostního otevírání na Kmochově ostrově osobně zúčastnili i přispěli knižním darem.