Na dovolenu bez starostí? Odpojte sporák a pusťte alarm

Kolínsko /INFOGRAFIKA, ANKETA, ROZHOVOR/ - Období letních dovolených je tu. Mnozí se vydají k moři i na další atraktivní místa, aby si zde odpočinuli od starostí. Odjezd na dovolenou ale vyžaduje i přípravy. Přichystat se lidé musí jak na cestu, tak i na to, že jejich obydlí zůstane pár dní prázdné.

Před odjezdem by proto lidé měli zabezpečit svůj dům či byt. To zejména před zloději. „Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím," potvrdila policejní mluvčí Vendulka Marečková. Největším základem je důkladně dům zamknout, zavřít i všechna okna a ještě před odchodem vše překontrolovat. Policisté dále doporučují informovat o odjezdu jen ty nejbližší a požádat důvěryhodného člověka, aby obydlí v době dovolené překontroloval.

Kdo má doma cenné předměty, měl by se postarat, aby v době jeho nepřítomnosti nebyly vystavené. Popřípadě je uložit do sejfu. Vhodné je si cennosti i vyfotografovat. Toto opatření by v případě vloupání usnadnilo identifikaci předmětů.

Pozornost před odjezdem by měli majitelé věnovat i zahradám u domů. „Nenechávejte na zahradě volně ležet žebřík, nářadí či sekačku. Zamkněte je v kůlně či garáži," zdůraznila Vendulka Marečková. Pomoci mohou dobré vztahy se sousedy. Ti si mohou včas podezřelých osob všimnout a zkontaktovat policii.

VŠE VYPNĚTE!

Není to ale jen hrozba vloupání, které je opuštěný dům vystaven. Je zde i hrozba požáru, kterou může způsobit technická závada na zapnutém spotřebiči. „Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička. Odpojte i televizi. Pokud je to možné, vypněte i ledničku a mrazák," apeluje mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Lidé, kteří odjíždí na dovolenou, mnohdy sice myslí na zabezpečení majetku, avšak často zapomínají na své vlastní bezpečí. Mnoho z nich tak vyrazí do zahraničí bez pojištění. Přitom uzavření toho cestovního není náročné. Trvá chvilku a pojišťovny se předhání v nabídce tarifů a slev. Nabízí dokonce i speciální balíčky na léto, které chrání jak člověka samotného, tak jeho majetek. Důležité rovněž je mít stále u sebe průkaz zdravotního pojištění. „Průkaz, kterým se prokazují klienti zdravotních pojišťoven u lékařů, je možné v případě potřeby zdravotní péče předložit i ve většině dalších států Evropy. Konkrétně se jedná o země Evropské unie, dále o Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island," potvrdil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Aby nakonec zůstalo pojištění jen formalitou na dovolené, je důležitá prevence. Se zraněním se dopředu počítat nedá. Slabosti organismu však lze předejít. Lidé by v první řadě proto neměli zanedbávat pitný režim. V horkých dnech jsou ohroženi zejména kardiaci a astmatici. Může u nich dojít k srdečnímu selhání a v krajních případech hrozí i šokové stavy. „Ohroženi jsou ale i lidé, kteří nemají dostatečný termoregulační systém. Jedná se o děti, které ho ještě nemají zcela vyvinutý, a staré lidi, kteří už ho naopak postrádají. Nemají velkou potřebu pít a ani v teplých dnech nepociťují horko. Proto jim hrozí přehřátí, dehydratace organismu, kolaps a ztráta vědomí," popsala lékařka Ludmila Burešová.

Pediatr Josef Zemánek: Dovolená s dětmi má svá pravidla

Týnec nad Sázavou - Jak ve zdraví přežít dovolenou? Tuhle otázku lidé obecně příliš neřeší. Více se však nad tématem zamýšlejí, jestliže mají děti. Hodně zkušeností a tím i rad může rodičům předat například týnecký dětský lékař Josef Zemánek.

Co byste rodičům dětí před cestou na dovolenou poradil?

Úplně první rada je ta, aby nezapomínali, že s sebou budou mít děti. To je to nejdůležitější. Vždy je dobře přizpůsobit dovolenou jejich věku. Rodiče by neměli jezdit na dovolenou s dětmi, které nemají základní očkování a to je zhruba do půl roku života dítěte. To by mohlo být dost nebezpečné, protože například nyní je v Rakousku epidemie spalniček. Znám i rodiče, kteří byli s půlročním potomkem v Tunisu, a nic se nepřihodilo.

Cestování autem na dlouhé vzdálenosti, je namáhavé a pokud je v autě klimatizace, měli by ji rodiče přizpůsobit potřebám dítěte. Letecky by neměly cestovat děti, které prodělaly zánět středního ucha nebo mají velkou rýmu. Vyrovnávání tlaku v letadle je hodně nepříjemné pro každého.

Také by rodiče měli pamatovat na pitný režim a to hlavně dítěte. V žádném případě by dětem ve velkém horku neměli podávat chlazené nápoje. Vždy je lepší vlažný čaj. Zdravotní potíže při cestách na jih do středomoří nebývají způsobovány nejčastěji infekcí nebo požitím nějakého jídla. Bývají to klasické katary způsobené pitím ledové coly.

S sebou by rodiče měli vzít i léky, třeba na alergie. Takové šlehnutí medusy může vyvolat u dítěte prudkou reakci. Alergickou reakci může způsobit i prach z plážového či pouštního písku.

Při zažívacích potížích zase pomůže živočišné uhlí nebo čaje a nápoje dostupné v našich lékárnách. Pozor by měli rodiče dát i na to, co v cizině budou jíst. Nevhodná strava může i u dětí vyvolat zánět žaludku a podráždění žlučníku.

V lepších hotelích na africkém pobřeží Středozemního moře podávají i minerálky. Důležité je zjistit jejich složení, a když tam bude více hořčíku, raději ji dětem nedávat. Třeba v Tunisu mají státem schválený obsah hořčíků větší, než u takové šaratice. Z toho mohou mít děti těžký průjem.

Ale nebezpečné může být i sluníčko. V zavazadlech by proto neměly chybět opalovací prostředky s vysokým faktorem.

Rodiče by měli dbát i na to, aby jejich děti nechodily tam, kam je to zakázáno. Není to bezdůvodné. A bezdůvodné nejsou ani další upozornění. Třeba takový trn z mořského ježka zabodnutý do chodidla může způsobit velké zdravotní komplikace. Lepší je v takovém případě vyhledat lékařskou pomoc. A pak asi poslední rada, připojistit se na pobyt v zahraničí. Třídenní hospitalizace může přijít v západní Evropě i na půl milionu korun. To je potřeba si uvědomit, stejně jako to, že lékařská péče je v Česku přece jen na vyšší úrovni než na jih od Evropy.