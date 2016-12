Myslí Ježíšek s dárky i na vaše zvířata?

Kolín - Zvířata jako skuteční členové rodiny. Kdy jindy by se to mělo více projevit než o Vánocích? Jak je to u vás doma? Jsou vaši zvířecí miláčkové společně s celou rodinou na Štědrý den večer u vánočního stromku? A myslí také na ně Ježíšek s dárky? Ptali jsme se nejen Kolíňáků.

Myslí Ježíšek i na vaše zvířata?Foto: Deník/ Jana Martinková

„To se ví. U nás i v okruhu mých přátel mají zvířátka pod stromečkem vždycky dárek a nejen jeden. Vždy jsou s námi na štědrý večer u stromečku. Moje zvířátka mi vlastně pomohla vychovat děti," říká vedoucí kolínského psího útulku Alice Vlková. „Nenadělujeme většinou jídlo, ale spíš hračky," dodala. „Zatím jsme psa nepořídili, ale plánujeme to a určitě na něj na Vánoce budeme s dárkem myslet. Vždyť je to hezké. Už kvůli dětem, aby od mala získávaly ke zvířatům správný vztah," odpověděl Tomáš Semrád. „Doteď jsme na to až tak nemysleli, ale když se ptáte, tak vlastně, proč ne? Nějakou drobnost pro našeho chlupáče bychom jistě pod stromeček pořídit mohli," odpověděla Jitka Mrázková. „Samozřejmě u nás vždycky zvířata měla od Ježíška nějaký ten dárek. Většinou něco dobrého na zub," řekla Marcela Zikmundová. Jak se vedoucí psího útulku s dalšími chovateli shoduje, není důležité, za kolik peněz a kolik dárků zvířatům pod stromeček nadělíte, ale spíš to, že vaši zvířecí kamarádi s vámi vnímají sváteční atmosféru a prostřednictvím klidně malé drobnosti cítí lásku a fakt, že jsou součástí lidské „smečky". Co můžete pořídit svým mazlíčkům? Nyní před svátky nabízí kamenné i internetové obchody nepřeberný výběr vánočních balíčků pro psy, kočky, fretky, ptáky i hlodavce, včetně třeba adventních kalendářů. Svému čtyřnohému příteli můžete pořídit pod stromeček agility sadu za tři tisíce korun, boudu s výběhem za sedm tisíc nebo samosplachovací a samočisticí kočičí toaletu dokonce za 20 tisíc korun. Hitem jsou i elektrické napájecí fontány, luxusní oblečky, o dobrotách ani nemluvě. Porovnejte si dobře cenové nabídky, mohou se lišit až o několik desítek procent. A hlavně nezapomeňte, že žádný sebe drahý dárek nenahradí to nejdůležitější lásku a péči. Jak také připomíná veterinární lékařka Renata Mayerová, i zvířatům může o svátcích hrozit totéž co nám, lidem. Totiž přespříliš jídla a následné zdravotní komplikace. „Nepřehánějte to s množstvím pamlsků v rámci hesla když už jsou ty Vánoce. Zejména některým psím plemenům byste mohli způsobit vážné zažívací problémy. Volte, pokud možno, stejnou značku, na jakou je vaše zvíře zvyklé, a mějte na paměti, že Vánoce nejsou jen štědrý večer. Svému zvířecímu kamarádovi můžete pamlsky rozdělit po částech na několik dní," říká lékařka.

