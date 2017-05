Mizí hrací automaty. Kriminalita jde dolů

Kolín – Policejní statistiky za první čtvrtletí letošního roku hovoří o výrazným poklesu kriminality na území města. Vedení města to dává do souvislosti s projektem Bezpečný Kolín, ale zejména s výrazným utlumením hazardu.

Hrací automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Kriminalita poklesla opravu výrazně. Srovnáme-li celkový počet trestných činů v Kolíně, tak v roce 2013 jich bylo spácháno 470, v roce 2014 to bylo 380 trestných činů, v roce 2015 potom 224 činů, v loňském roce 170. Letos za první čtvrtletí jsme na čísle 142 trestných činů,“ tlumočil aktuální policejní statistiky místostarosta Michael Kašpar.

Co se týče například majetkové trestné činnosti, v roce 2013 policie šetřila 313 případů, vloni to bylo 83, letos 58. Z toho vloupání do garáží, aut apod řešila policie vroce 2013 ve 132 případech, vloni ve 29 a letos je těchto případů 13. „Stále také stoupá objasněnost. V roce 2013 to bylo 22 %, v roce 2014 27 %, v roce 2015 38 %, vloni 42 % a letos zatím 56 %,“ připomněl místostarosta.

Výherní hrací přístroje, jejichž provozování je v povolovací kompetenci města, končily k letošnímu prvnímu lednu. Samozřejmě ne bez problémy, proběhly a stále ještě probíhají kontroly na nelegální provoz, uloženy byly i pokuty.

Pak jsou tu ale ještě videoloterijní terminály, které povoluje ministerstvo financí. Toho času je jich v Kolíně kolem čtyř desítek. I jim postupně končí licence, řeší se odvolání provozovatelů apod. „Věřím, že do poloviny roku by mohly zmizet i tyto automaty,“ odhaduje místostarosta Kašpar.