Mistři šermu se chystají na kolínské slavnosti i Kost

Kolínsko /FOTOGALERIE, ANKETA, ROZHOVOR/ - Letní multižánrové festivaly, historické slavnosti i různé další městské i obecní akce. Tam všude lze o prázdninách vidět vystoupení šermířských a historických skupin, které dokáží navodit tu správnou dobovou atmosféru.

Plné ruce práce budou mít v létě šermířské skupiny z Kolína. Například Páni z Kolína se už tuto sobotu chystají na vystoupení na historickém dnu v Mostu. V červenci je čeká renesanční den se zpěvy na hradě Grabštejn. Zpěv a halapartny povezou i 8. července na hrad Kost, který budou dobývat Švédi. Vyráží také do Mnichova Hradiště či 5. srpna na již sedmnáctý ročník historických slavností, jež návštěvníky zavede do dob Rudolfa II. Zúčastní se samozřejmě i historických slavností na Kmochově ostrově v Kolíně V jejich režii se bude celý den odehrávat. „Těšit se můžete na dobové tržiště a ukázky řemesel, dvůr Marie Terezie a výuku tanců, scény ze života šlechtické společnosti, šerm, divadlo, dobovou hudbu," dodává šéf Pánů z Kolína Miroslav Horáček.

Jednu akci za druhou má v létě také Kolínská společnost Poprávu. Její členové se zrovna vrátili ze slavností v Českém Krumlově, Praze, Ústí nad Labem, v úterý šermovali na kolínské paralympiádě. „Děláme šerm, žonglování i provazochodectví, takže občas se nám sejdou i dvě akce naráz," popsal vedoucí Tomáš Tvrdík. Jako třeba v následujícím týdnu, kdy se Popráváci chystají do Teplic, kde spolupracují s divadlem V Pytli, a zároveň má část spolku provazochodecké vystoupení na hradu Loket.

BAROKNÍ SPOLEČNOST

Bez práce v létě nezůstane ani Česká barokní společnost z Pozova nedaleko Benešova. Ta ale není čistě šermířská. „V naší nabídce naleznete jezdecké ukázky, komponovaná jezdecká a šermířská představení, ale také ukázky sokolnictví a všeliké práce se zvířaty," uvedla Johana Spáčilová, majitelka České barokní společnosti. Již o tomto víkendu se společnost vydá na Kutnohorsko, kde se opět představí na Královském stříbření Kutné Hory, výjimečné dobové akci, která znázorňuje návštěvu Václava IV. a jeho družiny ve městě. Johana Spáčilová zde ale není jen jako vůdčí osobnost své společnosti. Aktivně na akci podporuje i svého manžela Romana ze skupiny Merlet, který je jednou z hlavních hvězd programu. Stříbřením ale letní plány České barokní společnosti nekončí. Předvede se na renesančních slavnostech na Křivoklátě, na císařských slavnostech v Kadani a díky tomu, že se specializuje hlavně na dobové jezdectví, i na Dni na divokém západě v Benici.

Do akce se chystají třeba i šermíři z kutnohorské skupiny SHŠ MOR, neboli Malé Organizace Rytířů. MOR vede Marek Zrubec a společně se svými kolegy a kolegyněmi předvádí boj s mečem, ale i kopím, nožem či holí. Již tento víkend členy MOR čeká práce na Královském stříbření Kutné Hory, kde ale nezařizují program, nýbrž hladký chod akce. Kdo by chtěl vidět na vlastní oči jejich um, musí si počkat na Tyjátrfest. „MORy" zde vystoupí v sobotu 19. srpna od 18 hodin.

Na letní sezonu se chystají i Železní páni ze Zruče nad Sázavou. Ti se letos opět předvedou na Historických slavnostech Zruče nad Sázavou, jejichž sedmnáctý ročník se uskuteční opět první srpnovou sobotu, tedy 5. srpna od 10 hodin v zámeckém praku. „My jsme v roce 2000 slavnosti zakládali a od té doby jsme na nich chyběli jen jednou," uvedl František Šusta ze Železných pánů. Podle něj už ale skupina dělá šerm a různá představení pouze pro zábavu a vystupují jen párkrát do roka. „O víkendu jsme byli na Točníku, v létě máme v plánu jen Zruč nad Sázavou," doplnil Šusta.

Šermíře v akci uvidí na sklonku léta i na tvrzi v Malešově při tradičním dobývání. Zde ale při oblíbené bitvě bojují jednotlivci. „Bitvy se účastní různí naši známí a kamarádi, nemámě žádnou konkrétní skupinu," potvrdil organizátor akce Ondřej Skačálek.

Šermířka: Prvních pět minut ve zbroji je strašných

Kristýna Zinková je členkou šermířské skupiny MOR (Malá organizace šermířů) z Kutné Hory. Dokazuje tak, že tato záliba rozhodně není jen věcí mužů. Historický šerm ale není nic snadného To Kristýna Zinková ví moc dobře. „Při tréninku se rozdíly nedělají. My slečny tak máme co dohánět," říká mladá šermířka.

Jak dlouho jste ve skupině a jakou funkci v ní zastáváte?

Ve skupině MOR jsem asi tři roky, ale aktivně funguji teprve půl roku. Cvičím se zbraněmi jako kluci. S dalšími slečnami máme v plánu se časem věnovat i historickým tancům. Pokud jde o vystoupení s příběhem, tak se účastníme v jednoduchých rolích. Na bitvách jsme často v lazaretu, kde pro efekt a pro diváky ošetřujeme zraněné. Každá z nás má pak svoje specifické zájmy, kterými přispíváme do skupiny. Některá šije kostýmy, jiná se zase třeba věnuje keramice.

Jak jste se k šermu dostala?

Přítel mě přivedl do skupiny, kterou jsem tedy předtím už znala. A po první bitvě mě to chytlo a řekla jsem si, že chci aktivně přispívat.

Je pro dívku těžké fungovat mezi šermíři?

Není to těžké, protože jsme dobrá parta. Známe se dlouho a trávíme spolu čas i mimo bitvy a tréninky. Nedělají se rozdíly. Jenom je občas těžké s kluky držet krok. Já mám asi 160 centimetrů a 45 kilo. Tréninky tak pro mě občas bývají krušné. Ale jak jsem řekla, nedělají se rozdíly. My slečny tak máme co dohánět. Na druhou stranu, vůdce naší smečky nás nepodceňuje a říká nám, čím můžeme překvapit a jakých předností máme potom v boji využít.

Jak často trénujete?

Snažíme se trénovat každý víkend, ale mnohdy to nevyjde. Takže v průměru dvakrát až třikrát do měsíce, přičemž trénink má dvě až tři hodiny.

Jak takový trénink vypadá?

Určit průběh tréninků je náročné, protože každý je na jiné úrovni a trénuje proto trochu jinak. Někdo teprve krokuje, někdo už bojuje v souboji, takže si potom zkouší boj s kolegy, někdo se učí s tyčí. Cvičíme jak společně, tak individuálně.

Výsledkem tohoto cvičení a snažení jsou vystoupení. Jak často vás mohou diváci na akcích vidět?

Vystupujeme podle času a podle toho, co zvládneme nacvičit. Tak třeba pětkrát až šestkrát do roka. Skutečně záleží, na čem se dohodneme. Nemáme ani moc pravidelných míst, kam jezdíme.

Je těžké vystupovat třeba v současné počasí, kdy je přes třicet stupňů a vy máte na sobě historický kostým?

Já jsem si tím naštěstí ještě naplno neprošla. Mám na sobě šaty, ale je pravda, že už v těch občas umírám vedrem. Je to ale o zvyku. Prvních pět minut ve zbroji je strašných, ale potom si to člověk už ani neuvědomuje. Proto po bitevním poli lítáme my ženy a nosíme mužům vodu. Už se nám ale i stalo, že se některým našim členům na bitvě udělalo nevolno a vypadalo to na úpal.