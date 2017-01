Miliony na Bartoloměje? Kolín zatím čeká

Podaří se městu získat velkou dotaci na rekonstrukci prostranství kolem chrámu sv. Bartoloměje? Kolínská radnice zatím vyčkává na oficiální rozhodnutí ministerstva.

Kolínský chrám sv. BartolomějeFoto: Deník/ Jakub Šťástka

„Zatím čekáme na vyjádření, zda jsme získali peníze." Takový je podle kolínského místostarosty Michaela Kašpara současný stav projektu rekonstrukce prostranství okolo chrámu sv. Bartoloměje.

Projektantská cena dosahuje 86 milionů korun a město se uchází o devadesátiprocentní dotaci. „Věříme, že to vyjde, zatím to ale nemáme oficiálně potvrzeno," poznamenal Michael Kašpar.

POZITIVNÍ POSUN

Vedení města je však optimisticky naladěné. „Poslední změna je pozitivní. Chtěli po nás doložit stavební povolení a to nám schválili," podotkl kolínský místostarosta.

Rekonstrukce okolí chrámu sv. Bartoloměje i vzhledem k výši projektantské ceny nebude zanedbatelnou úpravou. Navíc bude, co se týká stavby, náročná časově. Počítá se s tím, že by trvala zhruba rok a půl, vedle toho by se podle Michaela Kašpara mohly o něco protáhnout i další restaurátorské práce.

Vedení města v minulosti uvedlo, že v opravených budovách zvonice, staré školy a kostnice by mohl být přípraven vzdělávací okruh na téma koloběh života. „Ve staré škole bude zázemí pro celý okruh, dále pokladna a toalety. Také tam bude místnost pro školy, která bude sloužit ke vzdělávání. Žáci by tam mohli pracovat se starými pomůckami," nastínil tehdy kolínský místostarosta Michael Kašpar.

Stavba v Brandlově ulici u chrámu sv. Bartoloměje neovlivní jen všední, ale i kulturní život v Kolíně. Po dobu rekonstrukce by se totiž muselo přestěhovat sousedské setkávání Otevřená ulice, které se odehrává právě v těchto místech. Jak to vyřešit? „Zatím jednáme o jiném místě, chceme oslovit všechny úřady. Řeka je cesta," nastínil za tým organizátorů setkávání Filip Šádek.