Milionové opravě gymnázia pomohou fotografie

Kolín – Do konce tohoto měsíce by měl být hotový více než půl roku připravovaný projekt na rekonstrukci fasád historické budovy gymnázia. Pracují na něm stejní architekti, kteří zpracovávali projekt na obří rekonstrukci okolí chrámu sv. Bartoloměje.

Gymnázium v Kolíně.Foto: DENÍK/Michal Bílek

Velký rozdíl je ale v tom, že gymnázium, byť by si to zasloužilo, není zapsané jako kulturní památka. Na rozdíl od Bartoloměje, kde je velká dotace, bude tedy fasády gymnázia coby jedné z výrazných dominant Kolína platit město kompletně ze své kapsy.

Budova s výjimečnou architekturou pochází z roku 1925. Památkou ale dosud není. „Aktuálně na tom nepracujeme,“ řekla k možnému zápisu mezi kulturní památky mluvčí radnice Iva Blümelová.

Přesto se město k objektu chová, jako kdyby památkově chráněný byl. Z projektu vyplývá, že fasády vyjdou kolem 10 milionů korun. „Bude to vlastní fasáda, její doplnění, restaurování fresek, výměny okapů, parapetů, výměny oken ve sklepech,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Dodal, že se město rozhodlo do projektu oprav zařadit i historické cihlové oplocení budovy – velmi hezké, ale už zchátralé a sem tam necitlivě betonem zalité. „Sháníme historické fotky vnitřních plotových polí,“ zdůraznil Kašpar. Dnes jsou tam různé vysprávky z 50. let, ale z původních zbyly jen části ve směru od Masarykovy ulice.

V oplocení jsou pěkné ruční práce s pletivem a zdobnými hlavicemi, které už jsou ale všechny utrhané. Právě je by město nejvíce na fotkách potřebovalo. „Sháníme v archivech, na stavebním úřadě, v archivech gymnázia. Rádi bychom i oplocení uvedli do původního stavu. Zkrátka aby budova vypadala tak, jako když byla postavena,“ dodal místostarosta.

Gymnázium má samozřejmě pro mnoho generací Kolíňáků nenahraditelný význam co do vzpomínek na studentská léta. „Měla jsem možnost gymnázium navštívit asi před rokem. Nic se tam vlastně nezměnilo. Nevím, jestli je to takřka 40 let po maturitě dobře, nebo špatně, ale nostalgických vzpomínek se mi na chodbách a v učebnách vybavilo opravdu hodně. Až to člověku málem vehnalo slzy do očí,“ popsala jedna z někdejších absolventek kolínského gymnázia.

„Gymnázium mám v paměti už od dětství, kdy jsem ještě nechodila ani na základní školu. Konkrétně jeho věž. Pamatuji si pohled na ní, když jsme jezdili ještě do původního bazénu. Byla odtamtud krásně vidět,“ zavzpomínala Kolíňačka Alice Hanušová.

Po rekonstrukci fasád by měla následovat i úprava prostoru před gymnáziem směrem k Žižkově ulici, kde jsou dnes bílé dlaždicové, leckde zvlněné chodníky, památný strom či socha T. G. Masaryka. „Jsem rád, že se nenaplánovala nějaká krabice zateplená polystyrenem. A že dojde i k završení prací vytvořením funkčního parčíku v této části města. Že tam nebudeme mít je pana prezidenta a sem tam mu tam položíme květinu,“ shrnul kolínský starosta Vít Rakušan a dodal, že veškeré přípravy na práce na gymnáziu probíhají za konzultace s památkáři. Výsledkem toho je třeba fakt, že všechny dostavby, garáže, přílepky půjdou pryč, nahradí se dobové prvky.