Mezi Úvaly a Českým Brodem se vlaky rozjely proti sobě

Kolínsko - Vlaky mezi Prahou a Kolínem stojí. Soupravy se totiž rozjely proti sobě. Provoz na trati se podařilo obnovit po jedné ze dvou kolejí. Incident, který se odehrál na nádraží v Českém Brodě, v pondělí odpoledne, původně ale uzavřel provoz na trati z Prahy do Kolína.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

"Dnes 12. 6. 2017 v 14.39 hodin vjel v Českém Brodě osobní vlak (Český Brod – Praha-Masarykovo nádraží) na stejnou kolej, na níž již u vjezdového návěstidla do stanice stál vlak jedoucí z Prahy do Košic. Ke srážce vlaků nedošlo a událost se obešla bez zranění. Provoz na trati je veden po jedné traťové koleji. Drážní inspekce šetří danou událost v místě jejího vzniku," řekl Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce.

Jak uvedly České dráhy na svém webu, opatření v podobě obnovení provozu na jedné koleji se týká těchto vlaků: Ex 142, R 866, EC 278, SC 506, Ex 126. Rx 886. Vlaky budou vedeny ze stanice Kolín do stanice Praha hl. n. odkloněním po trase Lysá nad Labem.

Ačkoli se vlastně nic nestalo, provoz na trati byl nejdříve úplně zastavený a nyní vlaky místem projíždějí po jedné koleji. Potvrdil to mluvčí Českých drah Radek Joklík. "Vlaky mohou nabírat až desítky minut zpoždění," dodal s tím, že jde o hlavní železniční trať.

Za posledních pár dnů jde již o druhou obdobnou událost na stejném místě. O víkendu proti sobě poblíž Českého Brodu vyjel vlak a pracovní vozidlo. „Pracovalo se na vyloučené koleji a z ní vyjelo vozidlo do cesty vlaku, který mířil z Kolína do Prahy Masarykova nádraží. Strojvedoucí se uviděli a podařilo se jim zastavit," popsal víkendovou událost Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.