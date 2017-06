Městys se snaží získat peníze pro rodiny z Třebohostic

Škvorec - Městys se rozhodl pomoci obyvatelům spádových Třebohostic s pořízením domácích čistíren odpadních vod. Zastupitelstvojiž schválilo přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci od ministerstva životního prostředí. Získat lze až 80 % nákladů.

Akce je rozdělena do několika etap, je třeba splnit mnoho podmínek a do konce roku připravit obrovskou spoustu podkladů. Městys se již pustil do práce. Jedním z předpokladů je 30 až 35 % zájemců z řad obyvatel. „Tato forma pomoci našim obyvatelům v Třebohosticích je v současné době de facto jedinou možnou. Třebohostice nemají čističku a dotace vypisované aktuálně na kanalizace jsou velmi nízké,“ vysvětlil starosta Antonín Rubín.