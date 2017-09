Městská doprava pojede zadarmo

Kolín – Ne všechna kontejnerová stání lze nahradit podzemními kontejnery, které se dnes stávají čím dál větším hitem. Jeden takový zrakům ukrytý kontejner může vyjít včetně zemních prací bezmála na milion. Ohradit, a tím pádem trochu zkultivovat stávající kontejnerová stání je o poznání levnější. V Kolíně počítají, že by to mělo vyjít podle velikosti a počtu kontejnerů na částku od 80 do 170 tisíc korun. A to už je od milionu slušný rozdíl.