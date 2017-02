Město chce pro své školy technické učebny

Kolín - Budou kolínští žáci specialisty na techniku? Pokud se podaří získat dotace celkem ve výši 70 milionů, je tady taková šance.

Vedení města totiž chce několik základních škol rozšířit o polytechnické učebny, kde by se žáci mohli vzdělávat v přírodovědných oborech.

O plánech vedení města hovořil kolínský místostarosta Michael Kašpar. Ten řekl, že ve výsledku půjde například o specializované dílny, ale také počítačové učebny, případně třídy pro studium jazyků nebo matematiky.

Týkat se novinka bude čtyř základních škol pokud se tedy povede získat všechny peníze, o které se vedení Kolína plánuje ucházet v náročné konkurenci. „Pro 1. a 7. základní školu jsme vyprojektovali nový pavilon. Měly by tam být čtyři třídy, polovina pro sedmičku, polovina pro jedničku," vysvětlil. To by podle jeho slov mělo vyjít zhruba na 30 milionů korun. Ani další přístavby ale nebudou o tolik levnější.

Chtějí přistavit patro

Přistavit patro chce vedení města ještě pro 5. základní školu, to by mělo vyjít na 20 milionů korun. „Jedná se o kompletně vybavenou učebnu včetně zasíťování, počítačů, nábytku, pomůcek pro studenty, včetně zrychlení připojení internetu," řekl místostarosta Michael Kašpar.

To ale stále není všechno. Dalších 20 milionů by stála zvažovaná půdní vestavba 2. základní školy v Kmochově ulici. Tam by mělo vyrůst několik tříd. „Opět půjde o specializované učebny. Všechny projekty navíc musejí být přístupné bezbariérově, součástí tohoto projektu bude i výtah, stejně jako v Mnichovické," dodal.

Zda se Kolínu podaří dotace získat, je otázkou. „O tuto výzvu je největší zájem v České republice, převis poptávky bude obrovský," zhodnotil situaci Michael Kašpar. „Budeme se snažit, šance rozhodně je," dodal kolínský místostarosta.

