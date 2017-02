Města i obce se věnují péči o stromy a aleje

Kolín – Výkopové práce na opravě vodovodu v Rorejcově ulici už se notně rozjely, k velkým uzavírkám zatím nedošlo. I když to tak nevypadá a je to trochu jinde, jedná se už o zahájení avizované velké rekonstrukce autobusového nádraží. Potvrdil to starosta Vít Rakušan. „Zkrátka se připravují sítě," vysvětlil.