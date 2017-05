Mateřská škola bude o dvě třídy větší

Kostelec nad Černými lesy - Kapacitu mateřské školy se chystají navyšovat v Kostelci nad Černými lesy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

O jednačtyřicet dětí více bude moci v blízké budoucnosti navštěvovat mateřskou školu v Kostelci nad Černými lesy. Vedení města požádalo o dotaci na rekonstrukci budovy. Prozradil to starosta města Jiří Kahoun. Původně Černokostelečtí chtěli kapacitu navyšovat o padesát míst. Plán se však změnil ve chvíli, kdy přišla informace o povinnosti přijímání dětí od dvou let věku. Menších dětí totiž musí být ve třídách menší počet než těch starších. „Chceme vybudovat jednu třídu pro starší děti a jednu pro děti od dvou do tří let,“ vysvětlil starosta. Podle jeho slov se přistavovat bude nad současnou mateřskou školou a školička tak bude dvoupatrová.

Ačkoli se již nyní o rekonstrukci hovoří, hotovo bude pravděpodobně až v polovině příštího roku. „Nyní čekáme na rozhodnutí, zda nám přidělí dotaci, poté bude následovat veřejná soutěž,“ vyjmenoval nutné kroky, které předcházejí samotné realizaci místostarosta Jan Černý. Samotná stavba pak prý bude poměrně rychlá, město totiž má již potřebné stavební povolení.

A jak budou nové prostory vypadat? Podle slov Jiřího Kahouna dojde k rekonstrukci sociálního zařízení tak, aby odpovídalo normám i pro ty nejmenší děti. V prostorách pro dvouleté děti navíc budou také přebalovací pulty. „Absolvovali jsme seminář, kde jsme se o této nutnosti dozvěděli,“ vysvětlil Jan Černý s tím, že v mateřských školách mají nejmenší děti své pleny, které jim paní učitelky v případě potřeby vymění.

Vedení město však nepředpokládá, že do mateřské školy bude docházet mnoho dětí, které ještě nosí pleny. Přesto se rozhodli, že prostory přizpůsobí právě pro malé děti, ačkoli existuje také možnost smíšených tříd, do kterých dochází jak menší, tak starší děti.

Pak by se mohla upravit také zmiňovaná kapacita. „Malé děti mají jiný denní cyklus, takže je lepší mít třídy oddělené,“ domnívá se Jiří Kahoun s tím, že také ředitelka zdejší mateřinky zřizovateli doporučovala vytvořit samostatnou třídu. „Bude tam méně dětí, o které se budou starat dvě učitelky,“ vysvětlil starosta.

Školka v Kostelci nad Černými lesy je pro děti otevřená ve všední dny od sedmi od rána do 17 hodin do večera. Na tom by se v budoucnu nemělo nic měnit.