Malé školáky vítají šerpy i barevné čepice

Kolínsko /INFOGRAFIKA/ – První školní den je za dveřmi. Nejvíc se na něj samozřejmě těší prvňáčci, pro které města, obce a školy chystají spoustu krásných dárků a slavnostní uvítání. V Kolíně nastupují v pondělí ráno do školních lavic více než čtyři stovky nejmenších žáčků.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Václav Pancer

„Už deset let máme tradice, že prvňáčci nechodí na osmou, ale až na devátou, aby na ně měli čas rodiče, dědečkové, babičky a také všichni naši učitelé,“ říká ředitelka Základní školy Mnichovická Iva Lokajová. Na prvňáky čeká slavnostní zahájení v tělocvičně, kde je starší spolužáci přivítají písničkou a tradičně přijde také rytíř Jaroslav, bývalý žák školy, který všechny nejmenší chlapce a holčičky pasuje na prvňáky. Dostanou balíček školních potřeb nebo třeba také výtvarné překvapení – podle názvu svých tříd sovičky a rybičky se sladkostmi.

Také ve 3. základní škole Prokopa Velikého se budou prvňáci vítat v tělocvičně a jak prozradila ředitelka Irena Kaurová, každé dítě dostane balíček vybavení pro první třídy a navíc ještě šerpu prvňáka.

Velkou slávu budou mít také na 6. základní škole Ovčárecká, kde se kromě balíčků budou rozdávat i tzv chytré klíčenky, tedy žákovské obdoby kreditních karet.

Základní škola v Pečkách chystá pro své prvňáky hezké školní potřeby a slavnostní přivítání za účasti starosty města.

Přijdou i členky sboru pro občanské záležitosti. „Nebude chybět kytička a pamětní list pro žáky i paní učitelku,“ poznamenal ředitel školy Luboš Zajíc.

Základní škola Tyršova Český Brod bude mít slavnostní zahájení školního roku v sokolovně. „Naše prvňáky přivítají žáci devátých ročníků,“ prozradil ředitel Martin Dušek. Děti dostanou pamětní listy a balíček školních pomůcek.

Českobrodská škola Žitomířská bude školní rok zahajovat pod širým nebem. A to před tím asi nejdražším dárkem, který široko daleko žáci dostanou – před novou školou. Připravený je Den otevřených dveří, bude se sázet pamětí strom a chybět nebude ani hravé odpoledne. „Pro prvňáčky máme připravené čepice, každá třída má vždy jinou barvu,“ popsala zástupkyně ředitele Renáta Burešová. Samozřejmostí je balíček pomůcek.

Prvňáčci, kteří usednou do lavic v Plaňanech, dostanou na památku placku prvňáka. „Dostanou také balíček věcí na uvítanou,“ dodal ředitel Martin Šmahel. Podle jeho slov letos do prvních tříd usedne 49 prvňáků. „Otevřeme dvě první třídy po 24 a 25 dětech,“ upřesnil s tím, že žáci se již do budovy školy sotva vejdou. Kapacitu by do budoucna měla rozšířit rekonstrukce školy a přístavba.

„Jsme tradiční škola, neděláme žádný pohádkový vstup do školy,“ řekl zástupce ředitele černokostelecké školy Stanislav Záboj. Podle jeho slov přijde prvňáčky přivítat starosta a chybět nebude ani fotograf.

V Cerhenicích se prvňáčci mohu těšit na hračku od městyse, v podstatě kompletní vybavení školními pomůckami i zdravé mlsání v rámci projektu Ovoce do škol.