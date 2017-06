Lidé se vrací k přírodě, byliny si pěstují pro zdraví i na chuť

Kolín /ANKETA/ - Návrat ke kořenům. I tak by se mohl nazvat trend sběru a pěstování bylinek, který se v posledních letech dostává stále více do popředí. I když se odborníci stále přou, zda mají bylinky opravdu velkou léčivou sílu, nebo jde hlavně o placebo efekt, lidé se rádi vydávají do přírody, aby našli léčivé květy a mnohdy si je doma i sami pěstují.

Bylinky. Ilustrační foto. Foto: Deník/Ilona Pergrová

Na sílu bylinek nedá dopustit například transformativní koučka, terapeutka systemických konstelací, emoční terapeutka a motivátorka Jana Bolková. „Bylinky mě provází od dětství, jelikož moje babička byla hodně nemocná a tradiční léčbu doplňovala bylinkami," řekla koučka. Jana Bolková sbírá bylinky už z jara, kdy začínají růst. Některé pěstuje na zahradě, většinou je však vyráží sbírat do přírody. Například květ bílého bezu sbírá nejčastěji na Vysočině. U Roztěže má pak místa s mateřídouškou, na Lichnici sbírá třezalku, řepík a oregano. Na Hradišťko pak jezdí pro jitrocel. Důležité podle Jany Bolkové je vědět, na co jakou bylinu použít a jak rostlinky kombinovat. Některé proto suší, jiné dále různorodě zpracovává. Vytváří z nich čaje. Své kamarádky pravidelně podaruje domácími sirupy z bezu či levandule. Vyrábí i třezalkové nebo levandulové oleje. „V zásobě mám většinou i kontryhel, kokošku pastuší tobolku, mátu, meduňku, list břízy, maliníku, jahodníku a mnoho dalšího," poznamenala Boková. Zároveň ale zdůraznila, že ten, kdo s bylinkami začíná, by se měl poradit s někým zkušenějším a hledat informace v knihách a na internetu. „Je spoustu druhů, které když neznáte, můžete lehce zaměnit," řekla Jana Bolková. Jako příklad uvedla přesličku rolní. „Každý si myslí, že ji pozná, ale ona má dvojnici, přesličku bahenní, která je jedovatá," upozornila. DOBRÉ NA GRIL Pěstování bylinek ale není spojeno jen s jejich léčivým účinkem. Mnoho lidí je rádo používá do svých domácích pokrmů. Tak to má třeba Natálie Koblihová z Kolínska. „Tomatovou polévku bez čerstvé bazalky si už neumím představit," řekla. Čerstvé bylinky prý hojně využívá také při grilování. „Na zahradě nám roste tymián, oregano i bazalka. Občas si od kamarádky přivezu i libeček," řekla. Horké letní dny si osvěžuje vodou s trochou máty nebo levandule ze zahrádky. Ne vše si ale pěstuje doma. I ona se vydá za některými bylinkami do přírody. „Teď se chystáme na černý bez. Uděláme si z něj sirup," poznamenala Natálie Koblihová. Nevyhýbá se ale ani možnosti zakoupení bylinek. Třeba těch na čaj, který preferuje hlavně v zimě. POZOR NA ÚČINKY Ani Natálie Koblihová se však bylinkám nevěnuje jen pro jejich chuť. V léčivou sílu bylin i ostatních rostlin věří. I proto se klasickým lékům snaží spíše vyhýbat. Není zdaleka jediná. Mnoho lidí preferuje přírodní látky před chemickými léky. To hlavně v oblasti prevence nemocí. Amatérská bylinkářka Helena Lazosová z Ouběnic říká, že většina bylin je skutečně léčivých. S tím však zdůraznila i jednu důležitou věc. Bylinky, jako je šalvěj či kostival, ale i další, které mají léčivé účinky, není dobré užívat často. Mají totiž vedlejší účinky. „Není vhodné výtažky z těchto rostlin používat dlouhodobě či celoročně. Ideálním produktem jsou naopak čaje namíchané z listů jahodníku, maliníku ostružiníku a černého bezu," podotkla. Takový čaj je vhodný k pití celoročně, tedy kdykoliv. Při sběru raných rostlinek navíc lze následně získat výluh podobný zelenému čaji. Při delším louhování se naopak tekutina podobá černému čaji. „Tento čaj je doopravdy nejideálnějším bylinným pitím," dodala bylinkářka. ANKETA: Věříte v léčivou sílu bylinek? Anna Šnajdrová, Kutná Hora Věřím tomu, že byliny mohou mít léčivou sílu. Osobně však upřednostňuji chemické léky. Byliny bych užívala pouze jako doplňkovou léčbu, nikdy bych jen na ně nespoléhala. Tím neodsuzuji lidi, kteří bylinám věří, je to volba každého konkrétního člověka, jak se bude léčit. Kristýna Baštářová, Chotouň Popravdě jsem se nikdy nezkoušela léčit bylinami, ale ráda bych to někdy vyzkoušela. Určitě tedy léčivé síle bylin věřím. Občas u babičky piji bylinkový čaj, sama od sebe bych si ho však neuvařila. Jana Jelínková, Kutná Hora - Malín Osobně žádné byliny neužívám a nikdy jsem pomocí nich žádné své nemoci neléčila. Myslím, že byliny nemají nějaké zázračné léčivé účinky na závažné nemoci a choroby, ale spíše bych viděla jejich hlavní účinnost a využití hlavně v kosmetickém průmyslu. Nikola Vrátná, Pečky Věřím v placebo efekt u rostlin i u homeopatik, proto takový druh léčby neodsuzuji. Vím, že jsou oblíbené třeba bylinkové čaje, ale ty já nepiji. Čaje obecně nepiji skoro vůbec, natož bylinkové. Osobně mi totiž bylinky moc nevoní.

Autor: Diana Kovandová, Lucie Sedláková, Lucie Mašínová