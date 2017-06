Léto je blízko, sezona na koupalištích začíná

Kolínsko - Letní dny jsou na dohled. S pěkným počasím a sluníčkem v zádech plno lidí rádo navštěvuje přírodní i umělá koupaliště. V regionu je jich mnoho a sezona na nich buď velmi brzy začne, nebo již dokonce začala.

Letní plovárna Vodního světa Kolín se poprvé otevřela veřejnosti už koncem minulého týdne. Proč se neotevřelo dřív, když už se ukázalo letní počasí? „Potřebujeme, aby minimálně tři dny po sobě byly vysoké teploty. Pak se dá bazén dohřívat za poměrně rozumné peníze. Venkovní bazén je vyhřívaný," vysvětlil místostarosta Michael Kašpar. Plovárna bude v závislosti na počasí otevřená každý den vždy od 9 do 20 hodin až do konce letních prázdnin. Je zde možnost zapůjčení lehátek a slunečníku, využít lze také venkovní vířivku.

Radimské koupaliště se otevře veřejnosti se začátkem letních prázdnin. Ti, kteří mají rádi přírodní koupání, mohou navštívit Hradišťko I nebo Sandberk.

O rekonstrukci léta uzavřeného koupaliště se snaží v Úvalech. Květnové zasedání zastupitelstva se věnovalo především této otázce. Přítomní byli i experti, kteří zpracovávali technický audit a varianty řešení rekonstrukce. Snahou je pustit se do opravy koupaliště mezi roky 2017 a 2018. Na toto téma se v Úvalech uskutečnilo dokonce i historicky první referendum. V něm se obyvatelé jednoznačně vyjádřili, že chtějí opravit koupaliště i na úkor jiných investic ve městě.

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY

Na lepší časy se blýská i v Cerhenicích. Městys dlouhodobě připravoval směnu pozemků se soukromým majitelem. Za pole u Sokolče, které bylo v majetku městyse, směnilo jeho vedení necelý hektar pozemků, na kterých leží i bývalá vodní nádrž Hvězda. „Plánujeme tam a již i projektujeme rybník, který by měl sloužit pro koupání. Chtěli bychom od silnice k cukrovaru směrem k Hvězdě vysázet alej. Pokud stihneme do konce června získat stavební povolení, v létě bychom požádali o dotaci," popsal starosta Marek Semerád.

I na sousedním Kutnohorsku se najdou pěkná místa ke koupání. Kutnohorská plovárna otevřela již o víkendu a jen v sobotu sem dorazilo bezmála 500 návštěvníků. Ještě v červnu se otevře koupaliště ve Vrdech a po dílčích opravách na začátku července i koupaliště v Čáslavi. Kdo preferuje koupaliště přírodní, může zajet do Uhlířských Janovic.

Na Benešovsku mají plavecké bazény jen v Benešově a Vlašimi. V Benešově jsou ale i další možnosti plavání. Třeba v Konopišťském rybníku u pláže U kotvy. Kromě toho disponuje město i takzvanými Koupadly v areálu Sladovka. Naopak přírodních vodních ploch nabízí okres velké množství. Skoro u každé obce mají alespoň jednu nádrž.

ANKETA: Máte raději přírodní koupaliště, nebo umělá?

Nikola Vrátná, Pečky

Mám raději přírodní koupaliště. Ačkoli jsem z Prahy, rodiče nás vozili za Prahu na jezero. Teď, co žiji mimo Prahu, navštěvuji přírodní koupaliště. Teplotu vody přesně nevím, ale třeba Lipno je na mě moc studené a občas i jezero v Sadské. Většinou nakonec vlezu kamkoli, když je horko.

Karolína Světlá, Čáslav

Jednoznačně preferuji koupaliště umělá, jelikož vidím na dno a vím, kam šlapu. Ideální teplota vody je podle mě okolo 25 stupňů. Když mám v létě čas, tak jedu na koupaliště do Kutné Hory, navštívila jsem už ale také koupaliště ve Vrdech, kde se mi moc líbilo.

Petra Soukupová, Benešov

V létě jezdím na Slapy i do jiných přírodních koupališť, vykoupat se v rybníku či v řece je nejlepší. Do chlorovaných bazénů nechodím skoro vůbec. Jsem radši v přírodě. Ale i tam narazíte na nepříjemnosti. Sinice jsou mi hodně nepříjemné. Líbil by se mi v okolí bydliště třeba biotop.

Radek Opočenský, Čáslav

Přírodní i umělá koupaliště jsou sice fajn, ale zcela jistě se to nevyrovná bazénu na zahradě, který máme na chatě. Ideální teplotu vody jsem nikdy nijak zvlášť nezkoumal. Je to prostě taková, ve které se dá koupat a člověk nemá po chvilce ve vodě modré rty.