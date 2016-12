Lékárna v nemocnici otevře i na Štědrý den a Nový rok

Kolín – Lékárna v kolínské nemocnici v budově N bude otevřená také v období vánočních svátků.

Na Štědrý den bude lidem k dispozici od 8.00 do 15.00 hodin. Na Boží hod vánoční a na 2. svátek vánoční bude otevřeno dokonce do 18.00 hodin. Na Silvestra bude otevřeno od 8.00 do 16.00 hodin. Na nový rok bude lékárna k dispozici do 18.00 hodin. Ve všední dny bude otevřeno do 7.00 do 21.00 hodin. Lékárna v suterénu budovy O je otevřená pouze do 23. prosince, a to od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Od 24. prosince až do 1. ledna 2017 pak bude tato lékárna zavřená.