Lékařka bude k dispozici pouze omezeně

Plaňany/ Cerhenice – Dětské zdravotní středisko v Plaňanech, Chotuticích a Cerhenicích má do konce roku pozměněnou pracovní dobu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

V pátek bude lékařka v Plaňanech, a to pouze do 10.00 hodin. Přes vánoční svátky se neordinuje. V úterý 27. prosince je lékařka k dispozici pouze v Cerhenicích, a to od 7.00 do 10.00 hodin. O den později pak ordinuje v Plaňanech a stejně jako předchozí den, i tentokrát je k dispozici pouze do 10.00 hodin. Ve čtvrtek a v pátek má lékařka dovolenou. Zastupuje ji doktorka Bramborová.