OBRAZEM: Legiovlak zastavil v Kolíně

Kolín - Legiovlak, který je projektem Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. V Legiovlaku, který má třináct vagonů si můžete prohlédnout jak vypadal běžný příbytek vojáků.

Dále návštěvníci zjistí, jak vypadali další vagony například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. Legiovlak je návštěvníkům na kolínském nádraží k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin a o víkendu potom od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem bez obejdnávky začínají každý den od 13 hodin a opakují se v hodinových intervalech. Z Kolína zamíří historické vagóny do Kutné Hory, kde bude stát od 16. do 21. května.