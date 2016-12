Ledová plocha v Kolíně je k dispozici, Skaličtí podpoří základní školu

Kolínsko - Ledová plocha je i přes Silvestra a Nový rok k dispozici, Skaličtí řešili příspěvek pro kosteleckou školu a Kouřimští mohou odevzdat železo.

Ledová plocha je k dispozici

Kolín – Ledovou plochu před Vodním světem mohou zájemci využívat každý následující den včetně Silvestra a Nového roku vždy od 10.00 do 17.30 hodin. Žádné omezení otevírací doby není naplánované. Bazén však bude mít zkrácenou návštěvní dobu. V pátek lidé mohou využít klasického ranního plavání od 6.00 do 8.00 hodin. Poté bude bazén, atrakce i dětské bazény k dispozici do 21.00 hodin. Na Silvestra bude otevřeno jen od 8.00 do 19.00 hodin. Ranní plavání se nekoná. Na Nový rok se do Vodního světa nedostanete. Je totiž zavřeno.

Podpoří základní školu

Stříbrná Skalice – Vedení obce rozhodlo, že finančně podpoří základní a praktickou školu v Kostelci nad Černými lesy. Zastupitelé uvolnili částku 3000 korun. Použita bude na financování asistenta u žáků s postižením.

Na Nový rok můžete odložit železo před své domy

Kouřim – Ačkoli je první neděle nového roku státním svátek, lidé v Kouřimi mají právě v tento den možnost odložit železo před své domy. Vedení města zároveň prosí občany o zametení chodníků před domy.

Přebytek rozpočtu využijí na splátky úvěru

Třebovle – Rozpočet obce bude v příštím roce přebytkový, schválili ho zastupitelé na svém posledním letošním zasedání. Celkové příjmy jsou 7,8 milionu korun. Výdaje vedení obce vypočítalo na 6,7 milionu korun. Vznikne tedy přebytek 1,1 milionu korun. Obec již ví, na co peníze z přebytku použije. V minulosti si totiž obec vzala úvěr a právě tyto peníze chtějí použít na jeho splátky.

Svezou komunál i plasty

Ždánice - Ve Ždánicích dnes svezou kromě popelnic s komunálním odpadem také pytle s plasty. Oboje je třeba připravit před své domy.