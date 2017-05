Květinová výzdoba Kolína se rozšířila

Kolín - Květinová výzdoba Kolína dosáhla v těchto dnech takříkajíc plné verze. Posledním doplněním jsou pyramidy a závěsné květináče. A je jich zase o něco více než vloni „Nakoupili jsme jak nové pyramidy, tak květináče. Pyramid je nyní po městě celkem 16, závěsných květináčů pak více než šest desítek," upřesnil místostarosta Michael Kašpar.

Závěsné květináče jsou nově například u cyklostezky podél Labe, pyramidy se dostaly i na Zálabí, konkrétně na Jiráskovo náměstí. Město chce podle slov místostarosty do budoucna v rozšiřování počtu pyramidy a další výzdoby pokračovat. „Snažíme se květinovou údržbu stále zlepšovat a vytipovávat nové lokality,“ říká mluvčí radnice Iva Blümelová. Je tedy jasné, že náklady každým rokem stoupají.

V roce vydal Kolín na svou květinovou výzdobu sto tisíc korun. V loňském roce už to bylo 300 tisíc korun a předpokládá investice na letošek je 700 tisíc. Půl milionu na kruhový objezd u Lidlu plus přilehlé zelené pásy a 200 tisíc na lokalitu pod kinem v Zahradní ulici. „V podzimních měsících opět proběhne výsadba pro příští rok, cena však ještě není stanovená,“ dodala Iva Blümelová.