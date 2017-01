Které dílo letos získá ocenění Stavba roku?

Kolínsko/střední Čechy – Zhruba pětadvacet děl je v tuto chvíli navržených na ocenění Stavba roku. Soutěž dávno oslovuje značnou část středních Čech. Už před několika lety se výroční klání rozrostlo kromě Kolínska i na Kutnohorsko, Benešovsko, Nymbursko, Prahu – východ a další regiony.

Jedním z děl navržených na Stavbu roku 2016 je i dostavba kouřimského skanzenuFoto: DENÍK/ Jana Martinková

V tuto chvíli je tak na cenu navržena rekonstrukce Veigertovského domu v Kolíně nebo dostavba skanzenu v Kouřimi. O ocenění se ale uchází i rekonstrukce fasády radnice ve Škvorci, mostek u Starého Kolína, rekonstrukce varny v pivovaru v Kostelci nad Černými lesy nebo environmentální centrum v Cerhenicích. Ve hře je i hasičská zbrojnice v Čáslavi či výstavba polní cesty u Tupadel na Kutnohorsku. O cenu zabojuje obchodní dům Central v Kladně, parkovací dům U Koně v Berouně, pavilon Základní školy v Líbeznici, škola Juventa v Milovicích a mnoho dalších velkých i menších projektů, které občany Středočeského kraje zaujaly.

Současný výčet ale nemusí být nutně konečný. Až do úterý mají zájemci možnost vybrat zdařilou stavbu, která by si podle nich zasloužila ocenit, a na poslední chvíli ji navrhnout organizačnímu výboru. Jedná se samozřejmě o klání stavebních děl, která byla dokončena, zkolaudována či uvedena do provozu v loňském roce. Navrhnout lze i více staveb a přiložit fotografii.

Stavby se budou ucházet o hlasy porotců v několika kategoriích a ihned po skončení přihlášek začne období hodnocení. „Na únor připravuje direktoriát procedury nominační zasedání, kde budou přijatá stavební díla zařazena do vyhlášených kategorií," uvedl zástupce organizačního výboru Aleš Zahajský.

Ne všechny návrhy ale nakonec musí skončit v soutěži. Pokud by některý návrh nesplňoval formální podmínky, tedy datum dokončení nebo územní příslušnost, bude vyřazen.