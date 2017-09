Kruháky se začnou měnit nejspíš na podzim

Kolín /FOTOGALERIE/ – Někdy se tomu říká provozní slepota. Většině Kolíňáků či častých návštěvníků města se na kruhových objezdech v Masarykově ulici nezdá nic divného. „Stojí tam už roky. Prostě kruháky,“ usmíval se řidič Martin Hájek.

Trochu se ale pozapomnělo, že tři kruhové objezdy na sídlištěm procházející široké ulici jsou provizorní, vybudované jen ze snadno demontovatelných prefabrikátů. Stojí tak už zhruba deset let.

Počítalo se, že po čase se jejich přínos vyhodnotí a případně se přejde k vybudování klasických kruhových objezdů, tedy trvalých staveb. K tomu radnice přistoupila letos na jaře a nyní už běží zadávací řízení na veřejnou zakázku rekonstrukce Masarykovy ulice. Ta bude obnášet opravu povrchů celé ulice, tedy od Benešovy ulice až po Žižkovu včetně vyrovnání povrchu, nových obrubníků a zároveň kompletní předělání všech tří zmíněných kruhových objezdů. Tedy na křižovatkách ulic Benešova x Masarykova, Masarykova x Rimavské Soboty x Tyršova a Masarykova x Rimavské Soboty x Bezručova. „Všechny by měly vypadat tak jako kruhový objezd poblíž gymnázia,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

„Předpokládáme, že když nebudou komplikace a průtahy, nikdo se neodvolá apod, teoreticky bychom jednu třetinu stihli na podzim, zbytek na jaře,“ upřesnil místostarosta.

Pokud by se výběr zhotovitelské firmy protáhl, nebude podle slov místostarosty radnice riskovat, že Masarykova ulice zůstane rozkopaná přes zimu, a začalo by se až na jaře.„Bude to výrazná, viditelná změna ve městě,“ poznamenal Michael Kašpar.

Původně bývala Masarykova ulice čtyřproudová a bez jediného kruháku. Před jejich vybudováním zde docházelo k dopravním nehodám, dokonce bohužel i jedné s těmi nejhoršími následky. Proto se kdysi přišlo s řešením právě prostřednictvím kruhových objezdů. Jak vyplývá z policejních statistik, od té doby tam k vážným dopravním nehodám již nedochází a provoz se stal skutečně o poznání klidnějším.

Řešení nebezpečné dopravní situace pomocí kruhového objezdu se osvědčilo i na jiném místě v Kolíně – na křižovatce nad hasičárnou. Dlouho dobu byla pověstná svou nebezpečností. Ačkoli se jevila jako naprosto přehledná, stala se místem celé řady dopravních nehod. Ve většině případů šlo jen o pomačkané plechy, ale bohužel se tu odehrály i autonehody s vážnými následky. Ředitelství silnic a dálnic tam několikrát různě měnilo dopravní značení, na silnici se malovaly pruhy, aby se jasně stanovily hranice křižovatky, tedy aby při příjezdu z vedlejší měli řidiči dostatečný výhled na hlavní, ale zároveň do křižovatky nenajížděli příliš. Přibily také velké nápisy Stop, ale nic z toho příliš nepomohlo.

Situaci vyřešil až v roce 2015 kruhový objezd, který vyšel město zhruba na milion korun. „Když chcete jet z Polepské ulice na Polepy, tak člověk při odbočování téměř zastavuje, jedete tak maximálně dvojkou. Takže to se doprava skutečně zpomalí,“ popsala současnou situaci řidička Martina Jílková.

Ne vždy jsou ale kruhové objezdy ku prospěchu. Nebo alespoň ne hned. Taková situace byla dlouho na kruhovém objezdu u Lidlu, tedy už na výpadovce z Kolína na Prahu. Nejčastější příčinou pomačkaných plechů bylo nesprávné přejíždění z pruhu do pruhu. Kráhák u Lidlu měl totiž původně vnitřní a vnější kruh, s čímž se řidiči poněkud prali. Nejprve se proto vnitřní kruh vyplnil šrafováním, poté raději zelenými kužely. A je z velké části po problému.