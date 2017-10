Krátké zprávy z Kolínska

Kolínsko - Co se děje v regionu?

Nabízejí prohlídku knihovny

Velký Osek – V rámci Týdne knihoven je ve Velkém Oseku po celý tento týden zápis nových čtenářů zdarma. Současní čtenáři mohou bezplatně vrátit na upomínky a dlouhodobé výpůjčky. Knihovna navíc nabízí prohlídku knihovny a možnost zakoupení starších knih za nízké ceny. Otevřeno je však již jen v pátek dopoledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 12 do 17.30 hodin.



Začala stavba kanalizace

Polepy – Tento týden začala výstavba kanalizace v obci Polepy. Výstavba by měla trvat až do konce května příštího roku. Teprve poté přijdou na řadu přípojky k jednotlivým domům. Vedení obce plánuje setkání s občany na toto téma, zatím však není dohodnutý termín se zhotovitelem stavby.



Známe termíny výlovů rybníků na Černokostelcku

Černokostelecko – Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy oznámil termíny výlovů rybníků v okolí. První podzimní výlov je naplánovaný na středu 18. října a týká se Jevanského rybníku. Výlov Vyžlovského rybníka je naplánovaný na sobotu 4. listopadu. Louňovický rybník má výlov naplánovaný na pátek 10. listopadu. Ve středu 15. listopadu dojde k výlovu Šáchoveckého a Pilského rybníku. Poslední jsou na řadě sádky Jevany. V nich je výlov naplánovaný na úterý 19. prosince. Po ukončení výlovu bude zahájené jejich napouštění.





Naháňky mají za úkol snížit počet černé zvěře

Radlice – Naháňky, které mají za úkol mimo jiné snížit početní stavy černé zvěře, se v honitbě Bohumile a Radlice budou konat do konce roku několikrát. Další lovecké akce jsou naplánované také na začátek roku příštího. První lovecká akce se koná v pondělí 13. listopadu. Další jsou naplánované až na prosinec. Kromě 2. a 3. prosince, kdy je lovecká akce o víkendu jde vždy o čtvrtek. Všechny lovecké akce začínají vždy v 8 hodin a končí v 15 hodin.



Brigáda bude u kostela

Starý Kolín – Starokolínští plánují brigádu v areálu kostela sv. Ondřeje. Půjde o odvoz zeminy z areálu kostela. Sraz dobrovolníků je před vchodem do kostela z Kostelní ulice. S sebou vezměte pracovní nástroje pro odvoz zeminy, tedy lopaty, kolečka, motyky, krumpáče, rýče a rukavice. Brigáda je naplánovaná na 13. října od 10 hodin.



Spustili zkušební provoz ČOV, lidé se mohou připojit

Černé Voděrady – V závěru měsíce září došlo v čistírně odpadních vod k poslední úpravě a byl spuštěný zkušební provoz. Čistička odpadních vod je tímto připravena odpadní splaškové vody zpracovávat. Nyní se tedy na ČOV mohou připojovat domácnosti. Vedení obce upozorňuje, že čím více objektů se napojí hned zpočátku, tím lépe bude ČOV fungovat, jelikož pro svůj bezproblémový provoz potřebuje čerstvé fekálie. Dovybavení výtlačných domovních jímek čerpacích technologií by mělo být dokončené tento týden.



Knihovna je zavřená, burza se o týden odkládá

Zásmuky – Městská knihovna v Zámukách je až do konce týdne uzavřená z důvodu nemoci. Přátelská burza, která se měla konat se o týden odkládá. Konat se bude tedy od 9. do 13. října v dopoledních i odpoledních hodinách, přesně tak, jak bylo původně naplánované.