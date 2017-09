Krátké zprávy z Kolínska

Kolínsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Sexuolog Radim Uzel.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Na koncert do Prahy busem

Kolín/ Praha – Ve Valdštejnské zahradě v Praze se příští týden uskuteční koncert Městské hudby Františka Kmocha. Nad koncertem převzala záštitu senátorka Emilie Třísková. Autobus se zájemci o koncert bude odjíždět od Vodního světa ve 13.30 hodin. Součástí akce bude také prohlídka Senátu PČR. Místa v autobuse je třeba si předem rezervovat.



Chystají besedu s doktorem Uzlem

Pečky – Besedu s uznávaným českým gynekologem, sexuologem, popularizátorem sexuologie a regionálním politikem Radimem Uzlem chystají v pečeckém kulturním středisku na středu 27. září od 19 hodin. Beseda bude proložená písničkami Pepy Štrosse. Předprodej vstupenek je již zahájený.



Staň se vodičem minikoní

Přehvozdí – Zápis do kroužku vodičů minikoní se koná dnes od 17 do 19 hodin. Na zájemce čekají velcí i malí koně, mnoho zajímavých akcí a také noví přátelé. Děti se naučí pracovat s koňmi, pečovat o ně a v neposlední řadě také spolupracovat v týmu.





Chtějí ukazatel rychlosti

Kouřim – Dopravně bezpečnostní komise schválila umístění ukazatele rychlosti vozidel v Okružní ulici při vjezdu do Kouřimi. Důvodem je bezpečnost chodců, kteří se pohybují okolo ulice Na Salabce. Ukazatel bude upozorňovat nejen na rychlost, ale také na zvýšený pohyb dětí.



Lékařka mění telefonní kontakt

Velký Osek – Praktická lékařka pro děti a dorost ve Velkém Oseku má nové telefonní číslo. Pacienti se nyní na starý uložený kontakt již nedovolají. V případě potřeby je nutné volat na 724393707.



Setkají se kvůli povodním

Plaňany – Plaňanští se setkají v rámci projektu Odolná obec. Na setkání mezi obyvateli obce s týmem Střediska humanitární a rozvojové spolupráce se bude hovořit o tom, jak zaopatřit domácí a chovná zvířata na dobu povodní a také o tom, jak zaopatřit dům a majetek před evakuací. Setkání se uskuteční 20. září od 18 hodin ve školní jídelně.



Proberou konstelace

Zásmuky – Rodinné a systematické konstelace proberou v klubovně pod knihovnou v Zásmukách zájemci s lektorkou v neděli od 9.30 do 17 hodin.



Podpořte nevidomé

Kolín – Až do konce měsíce září je možné si v Oddělení pro dospělé Městské knihovny v Husově ulici lze koupit gumový náramek nebo záložku a pomoci tak rozzářit svět nevidomých. Jde o projekt V září Světlušky září, který přispívá na speciální pomůcky, které mluví nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na osobní asistenty pro děti i seniory a podporuje rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých.