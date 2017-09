Krátké zprávy z Kolínska

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Hřiště nebude k dispozici

Veltruby – V sobotu nebude k dispozici multifukční hřiště u obecního úřadu, a to v době od 10 do 17 hodin. Na místě se totiž v tuto dobu koná soukromá akce.

Pošta má stále změněnou otevírací dobu

Červené Pečky – Pošta bude mít i nadále změněnou otevírací dobu pro veřejnost. Z provozních důvodů bude až do 30. září otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 11 hodin a v odpoledních hodinách od 14.30 do 17 hodin. V sobotu bude pošta k dispozici od 8 do 10 hodin.

Informují o úpravnách vody

Svojšice – Informace o úpravnách vody se mohou místní dozvědět na veřejném zasedání zastupitelů, které je naplánované na 5. září od 18.30 hodin a uskuteční se v budově obecního úřadu. Kromě úpraven se na zasedání bude hovořit o pronájmu bytu v budově úřadu nebo o vyhlášce o podomním prodeji.

Letní kino promítá naposled

Tento víkend promítá letní kino v parku nedaleko Ztracené uličky v Kolíně naposledy. Dnes se mohou diváci těšit na film Super Duper Alice Cooper. Na své si tak přijdou hlavně hudební fanoušci. Poslední promítání je pak věnované zejména ženám. Návštěvníci v sobotu uvidí oblíbený film plný romantiky a erotiky Padesát odstínu temnoty. Projekce začne vždy po setmění.

Hovořili o kácení stromů v parku

Hana Pokorná z odboru životního prostředí provedla zájemce z řad pečeckých občanů parkem, kde pohovořila o přípravě revitalizace. Občané se dozvěděli, že město minulý měsíc pokácelo 11 stromů. Důvodem byl zdravotní stav. Některé byly napadané sypavkou, jiné kůrovcem a další byly suché. Další stromy by se v parku již kácet neměli, ačkoli i toto rozhodnutí se může ještě změnit s ohledem na zdravotní stav stromů. V rámci prohlídky totiž odborníci v parku objevili další tři suché stromy, o jejichž budoucnosti musí rozhodnout.

Přijďte se podívat, co se děje za Modrými dveřmi

Kostelec n. Č. l. – Centrum pro krizovou pomoc, psychoterapii, klinickou psychologii, sociální rehabilitaci a aktivizaci Modré dveře pořádá den pro veřejnost. Ten se koná v pondělí 4. září od 10 do 15 hodin na náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy.

Po celou dobu si lidé budou moci v dílnách vyzkoušet, jak se pracuje s klienty centra. V hlavní budově uvidí malování na trička, výrobu dekorací z papíru nebo výrobu dřevěných dekorací. Ukázky rehabilitační a aktivizační práce jsou vhodné pro děti i pro dospělé.

Zájemci uvidí také ukázky nácviku paměti a soustředění, tedy ukázky tréninku kognitivních funkcí.

Každý, kdo přijde centrum Modré dveře navštívit, si pochopitelně bude moci prohlédnout prostory hlavní budovy a chybět nebude ani prodejní výstava výrobků klientů. Domů si tak každý může přinést nějakou památku, kterou podpoří tvorbu centra. V budově klinického psychologa na příchozí bude čekat relaxace a projekce dokumentárního pořadu Filantrop o založení organizace. Akce se koná u příležitosti 5. výročí fungování centra.