Krátce z regionu

Hasiči dostanou nový vůz

Kostelec n. Č. l. – Jednotka sboru dobrovolných hasičů zve na slavnostní předání nového požárního automobilu. To je naplánované na sobotu od 14 hodin v budově hasičské zbrojnice.



Beseda s Uzlem je zrušená

Pečky – Plánovaná středeční beseda s uznávaným gynekologem a sexuologem Radimem Uzlem, která se měla odehrát v kulturním středisku, se nekoná.



Poběží pozpátku na kopec

Opolany – Charitativní běh nebo pochod pozpátku na kopec Oškobrh je naplánovaný na sobotu od 11 hodin. Výtěžek z akce bude věnovaný nadačnímu fondu Krtek. Příjezd ke startu je po silnici z Opolan do Opolánek. Akce se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.



Celý týden patří v Kolíně hlavně seniorům

Kolín – V rámci dnů seniorů a osob se zdravotním postižením bude kolínské kino ve středu od 14 hodin promítat film Teorii tygra zdarma. Ve stejný den se do dnů seniorů zapojí také Řepařská drážka, kde je připravený jízda pro seniory s vnoučaty zdarma. Při nepříznivém počasí bude připravený vytápěný vagon. Do dnů seniorů se během týdne zapojí také Vodní svět s ranním plaváním od 6 do 8 hodin, a to dnes a zítra. Středa bude patřit knihovně, kde bude den otevřených dveří a připravené je mimo jiné také vystoupení kapely Combo 2.