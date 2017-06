KRÁTCE: Vybudují stezku, školku uzavřou

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

V létě budou budovat cyklostezku na Bambousek

Týnec n. L. – Cyklostezka z Týnce nad Labem na Bambousek by měl být vybudovaná do podzimu. Zhotovitel by měl pracovat během letních měsíců. Původní předání stavby se pozdrželo z důvodu přeložky dvou sloupů elektrického vedení. Bylo také potřeba vyřezat dřeviny, které bránily stavbě.

Stavět mohou, až bude vybudovaná kanalizace

Nučice – Z podmínek orgánů ochrany životního prostředí vyplývá, že majitelé stavebních pozemků v obci mohou začít stavět až ve chvíli, kdy budou stavební pozemky napojené na kanalizaci. Podle nového územního plánu navíc není možné, aby lidé budovali vlastní domovní čističky. Územní plán počítá s obecní čistírnou odpadních vod, její výstavba je však komplikovaná vzhledem k ochrannému pásmu vodních vrtů.

Školku přes prázdniny uzavřou, budou malovat

Ohaře – Mateřinka v Ohařích bude pro děti k dispozici jen do 14. července. Od pondělí 17. července až do 1. září bude uzavřená. Přes prázdniny se prostory mateřské školy vymalují. Plánuje se také úklid a drobné údržbářské práce.

Prosí o staré fotografie a obrázky Voděrad

Černé Voděrady – U odpočinkových míst v obci jsou nainstalované tři tabule, na nichž by zastupitelé chtěli nabídnout informace o obci a okolí včetně historických obrázků. Z toho důvodu vedení obce žádá vlastníky starých obrázků a fotografií o jejich zapůjčení k oskenování. Lidé mohou nosit obrázky do poloviny srpna.

Pošta upravuje otevírací dobu na červenec

Plaňany – V červenci bude plaňanská pošta otevřená od 3. do 7. července, poté od 12. do 19. července a od 24. do 31. července vždy od 8 do 10 hodin a v odpoledních hodinách od 14.30 do 16 hodin. Nejbližší otevřené pobočky pošty mimo tyto dny jsou v Pečkách a v Kolíně.

Můžete podat připomínky

Pečky – Až do 10. července lze podávat připomínky a náměty k navrženému jízdními řádu vlaků na odbobí od 10. prosince 2017 do 8. prosince 2018. Připomínky lze směřovat přímo na Integrovanou dopravu Středočeského kraje nebo na Městský úřad Pečky.