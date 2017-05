KRÁTCE: V Dobropolské nesmí stavět nákladní auta, muž před strážníky omdlel

Kolínsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Slávek Růta

Opilý muž si rozbil hlavu, před strážníky omdlel

Kolín – Krátce před sedmou hodinou ranní ležel v Pražské ulici na silnici opilec. Všiml si ho kolemjdoucí, který na místo zavolal strážníky. „Muž z Poděbrad byl silně pod vlivem alkoholu a v opilosti si způsobil poranění hlavy,“ řekla mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Muž při komunikaci se strážníky několikrát omdlel, proto policisté zavolali na místo zdravotníky, kteří ho odvezli do nemocnice.

Zastupitelé v Kostelci pohovoří o zřizovací listině

Kostelec n. Č. l. – O zřizovací listině jednotky sboru dobrovolných hasičů budou hovořit zastupitelé města na svém zasedání, které je naplánované na 17. května. Jednání začne v 18 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Smiřického náměstí.

V Dobropolské nesmí stát nákladní automobily

Kouřim – Vedení města žádalo o snížení rychlosti v Dobropolské ulici. Zároveň Kouřimští chtěli v této ulici umístit dopravní značku, která by zakázala stání nákladním automobilům a autobusům, a to ve směru od Dobrého Pole do Kouřimi. Důvodem bylo ohrožení bezpečnosti dětí. Policie však se snížení rychlosti na 40 km/h nesouhlasila, zákaz stání pro nákladní automobily a autobusy však v této části města schválila.