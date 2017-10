KRÁTCE: Škola dostane tělocvičnu

Kolínsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Škola dostane tělocvičnu

Kolín - Město chystá několik oprav. Jednou je třeba rekonstrukce Bachmačské ulice, kde se bude dělat kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení. Oprava čeká kanalizaci také v Oldříšské ulici. Probíhá výběrové řízení na vybudování tělocvičny v Mateřské škole Jeronýmova. Našly se ale prostory, které dosud sloužily jako sklady a menší tělocvična se tam vejde. Práce vyjdou zhruba na milion. Chystá se také oprava a nátěr střechy ZŠ Ovčárecká, která už není červená, ale takřka bezbarvá. Vizuální změna bude také u MŠ Masarykova, kde dojde k opravě celého oplocení.

Nádoba je přemístěná

Pečky – Nádoba na sběr rostlinných olejů, která byla u supermarketu, je přemístěná na roh ulice Grégrova a Dobřichovská. Lidé do ní totiž na původním místě odkládaly komunální odpad a nádoba nesloužila k určenému účelu. Další nádoby jsou například v Barákově a Žerotínově ulici.

Kouřimské PoDIVování potrvá do prosince

Kouřim – Divadelní festival Kouřimské poDIVování začal minulou sobotu a potrvá až do 8. prosince. Nejbližším naplánovaným představením je Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna, kterou zahraje Divadélko Kůzle v neděli 29. října od 15 hodin. Další dvě představení se odehrají v listopadu a poslední pak právě 8. prosince. Akce se vždy koná v kinosále Na Střelnici.

Knihovna vyprodává knihy

Kolín – Kolínská knihovna připravuje výprodej knih. Ten se uskuteční ve výstavním sále hlavní budovy Městské knihovny Kolín v Husově ulici. Výprodej knih z již vyřazeného fondu a darů čtenářů knihovny se koná od pondělí 16. do pátku 20. října v provozní době čítárny. Za zlomek ceny tak lze objevit poklad pro svou soukromou knihovnu.