KRÁTCE: Radní v pondělí zasedají v tělocvičně

Radim - Sportovci všech věkových kategorií se v sobotu dopoledne sešli na fotbalovém hřišti v Radimi, kde startoval běžecký závod Radim v pohybu. Na start se postavily nejprve děti do pěti let, potom starší dětští sportovci, aby nakonec odstartovala hlavní kategorie běhu na pět a deset kilometrů. Počasí sportovcům moc nepřálo, z nebe však nakonec spadlo jen několik málo kapek, a to hlavně v okamžiku předávání cen. Ceny si odnesli nejen vítězové jednotlivých kategorií, ale také absolutní vítězové a ti šťastlivci, kteří byli vylosováni v tombole.